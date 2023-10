16- El-Kahhar: "Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan."

5- El-Kuddus: "Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdıse layık olan."

31- El-Latif: "Lütuf ve ihsan sahibi olan. Bütün incelikleri bilen."

32- El-Habir: "Olmuş olacak her şeyden haberdar."

33- El-Halim: "Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan."

34- El-Azim: "Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce."

35- El-Gafur: "Affı, mağfireti bol."

36- Eş-Şekur: "Az amele, çok sevap veren."

37- El-Aliyy: "Yüceler yücesi, çok yüce."

38- El-Kebir: "Büyüklükte benzeri yok, pek büyük."

39- El-Hafiz: "Her şeyi koruyucu olan."

40- El-Mukit: "Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden."

41- El-Hasib: "Kulların hesabını en iyi gören."

42- El-Celil: "Celal ve azamet sahibi olan."

43- El-Kerim: "Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden."

44- Er-Rakib: "Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan."

45- El-Mucib: "Duaları, istekleri kabul eden".Allahın 99 İsmi Ve Türkçe Anlamları(EsmaÜl Hüsna )

46- El-Vasi: "Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden'"

47- El-Hakim: "Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan."

48- El-Vedud: "Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan."

49- El-Mecid: "Her türlü övgüye layık bulunan."

50- El-Bais: "Ölüleri dirilten."