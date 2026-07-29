Osmanlı mimarisini bugüne taşıyan cami projesiyle Kadıköy'e sadece bir ibadethane, bir namaz kılma yeri değil, aynı zamanda bir sosyal ve kültürel tesis kazandıracaklarını dile getiren Kaya, "Sanat atölyeleriyle, kütüphanesiyle, konferans salonlarıyla, aşeviyle, taziye eviyle, 4-6 yaş Kur'an kursuyla bir kompleks yapacağız. İstanbul'umuzla, Kadıköy'ümüzle birlikte bütün millet olarak el birliğiyle yoğuracağımız bir medeniyet eserini inşa edeceğiz. Mimari olarak Rıhtım Camimiz, geleneksel Osmanlı mimarisinin bugüne taşınan bir versiyonu olacak. İstanbul'umuza ve Kadıköy'ümüze değer katacağına inanıyorum. Muhteşem eserimiz, 4 minareli olacak, arkadakiler 3 şerefeli, öndekiler ise 2 şerefeli" diye konuştu.