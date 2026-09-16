İNŞİRAH SURESİ OKUNUŞU TÜRKÇE VE ARAPÇA - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı - Meali , Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Fazileti ve Tefsiri

İnşirah Suresi Tefsiri (Kur’an Yolu)

“Senin kalbini açıp genişletmedik mi?” diye çevirdiğimiz 1. ayetteki “şerh-i sadr” kavramını Ragıb el-İsfahani, “kalbin ilahi bir nur ile Allah tarafından bir huzur ve sükunet, bir rahatlık ile genişletilmesi” şeklinde açıklamıştır (el-Müfredat, “şrh” md.). Hz. Peygamber’in kalbinin açılıp genişletilmesi ifadesini, Zümer suresinin 22. ayeti de dikkate alındığında, onun beşeri idrak kapasitesinin vahiy ile arttırıldığına ve azami seviyeye çıkarıldığına işaret olarak anlamak uygun olur. Müfessirler bunu, ona indirilen vahyi anlaması, koruması ve peygamberlik görevini yerine getirebilmesi için kendisine verilmiş olan zihin açıklığı, maneviyat yüksekliği gibi manalarla da açıklamışlardır. Bazı müfessirler ise Duha suresinin devamı mahiyetinde olan bu ayetlerde, bir süre ara verilmiş olan vahyin yeniden başlamasıyla Hz. Peygamber’in maneviyatının güçlendirildiğine değinildiği kanaatindedir.

2 ve 3. ayetlerde, Resulullah’ın belini büktüğü bildirilen “yükün kaldırılması”ndan maksadın ne olduğu konusunda değişik açıklamalar yapılmıştır (bk. Razi, XXXII, 4-5). Bize göre Allah’ın bir lütuf olarak onun omuzlarından kaldırdığı yük iki şekilde açıklanabilir: a) Arasında yaşadığı topluluğun inanç ve ahlak yönünden içine düştüğü durumdan dolayı duyduğu ıstırabın, Allah’ın kendisini vahye mazhar kılıp kalbine ümit ve ferahlık vermesi suretiyle dindirilmesi veya hafifletilmesi; b) Tevhid inancını ve insan ilişkilerinde adalet, dürüstlük, merhamet, iyilikte yardımlaşma gibi erdemleri hakim kılma mücadelesinde birçok ilahi destek ve inayete mazhar kılınması.

Hz. Peygamber’in “şanının yüceltilmesi”ne müfessirler, Resulullah’ın adının mukaddes kitaplarda zikredilmesini ve geleceğinin müjdelenmesini, kelime-i şehadette onun isminin Allah’ın ismiyle birlikte yer almasını, gökyüzünde melekler, yeryüzünde müminler tarafından hürmetle anılmasını, Kur’an’da Allah’a itaatle birlikte ona da itaat edilmesinin emredilmesini örnek gösterirler (bk. Şevkani, V, 542). Alemlere rahmet olarak gönderilmiş olması da (bk. Enbiya 21/107) onun şanının yüceltildiğini ifade eder. Ayrıca erken döneme ait olan bu ayeti, ileride Resulullah’ın isminin ve tebliğ ettiği dinin bütün dünyada tanınıp yayılacağını bildiren bir müjde olarak anlamak da mümkündür. Yine, Kur’an’da onun müstesna niteliklerini, Allah katındaki konumu ve değerini açıklayan ayetler de bu bağlamda “şanını yüceltme” olarak değerlendirilebilir.