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Ancak UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan pek çok değerli yapıya ve esere sahip olan, dünya edebiyatının en iyi yazarlardan kabul ettiği Halil Cibran ve Amin Maalouf'u dünyaya kazandıran, Lübnan 2010 yılında Suriye İç Savaşı'nın patlak vermesiyle ciddi ölçüde turist kaybına uğradı.