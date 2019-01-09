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Rami Rizk Lübnan'ın öteki yüzünü fotoğrafları

Giriş: 09.01.2019 - 10:45 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Jezzine'den 29 yaşındaki fotoğrafçı Rami Rizk Lübnan'ın öteki yüzünü göstermek için bir fotoğraf projesi başlattı. Lübnan'ın bilinmeyen, görülmeyen güzelliklerini gözler önüne seren Rizk, ülkesinin göz alıcı mimarisini, yemyeşil doğasını ve masmavi denizini sosyal medya kullanıcılarıyla paylaşıyor

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    Orta Doğu'da bitmek bilmeyen savaş nedeniyle bölgedeki doğal güzellikleri yavaş yavaş unutur olduk. Pek çok doğal güzellik barındıran bu ülkelerden biri de Lübnan...

     

     

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    İsrail'in güneyinde Kıbrıs'ın batısında, Suriye ile Akdeniz arasında yer alan Lübnan 10 bin kilometrekarelik bir araziye sahip olan nispeten küçük bir ülke.

     

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    Küçüklüğüne rağmen, çok sayıda dağa, 225 km sahil şeridine ve doğal vadilere ev sahipliği yapıyor. Başkenti Beyrut ise dünyanın en eski şehirlerinden biri. 

     

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    Tarih boyunca kadim uygarlıkları, farklı kültürleri ve inançları bir potada eritip harmanlayan, Beyrut'un Orta Doğu'nun incisi olarak anılması şaşırtıcı değil.

     

  • 5Rami Rizk Lübnan'ın öteki yüzünü fotoğrafları
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    Ancak UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan pek çok değerli yapıya ve esere sahip olan, dünya edebiyatının en iyi yazarlardan kabul ettiği Halil Cibran ve Amin Maalouf'u dünyaya kazandıran, Lübnan 2010 yılında Suriye İç Savaşı'nın patlak vermesiyle ciddi ölçüde turist kaybına uğradı. 

     

  • 6Rami Rizk Lübnan'ın öteki yüzünü fotoğrafları
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    Jezzine'den 29 yaşındaki fotoğrafçı Rami Rizk de Lübnan'ın öteki yüzünü göstermek için bir fotoğraf projesi başlattı.

     

     

  • 7Rami Rizk Lübnan'ın öteki yüzünü fotoğrafları
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    Lübnan'ın bilinmeyen, görülmeyen güzelliklerini gözler önüne seren Rizk, ülkesinin göz alıcı mimarisini, yemyeşil doğasını ve masmavi denizini sosyal medya kullanıcılarıyla paylaşıyor.

  • 8Rami Rizk Lübnan'ın öteki yüzünü fotoğrafları
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    İşte "Lübnan'ı benim gördüğüm şekilde göstermek istiyorum" diyen fotoğrafçıdan kareler...

  • 9Rami Rizk Lübnan'ın öteki yüzünü fotoğrafları
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  • 24Rami Rizk Lübnan'ın öteki yüzünü fotoğrafları
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  • 26Rami Rizk Lübnan'ın öteki yüzünü fotoğrafları
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  • 27Rami Rizk Lübnan'ın öteki yüzünü fotoğrafları
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  • 28Rami Rizk Lübnan'ın öteki yüzünü fotoğrafları
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  • 34Rami Rizk Lübnan'ın öteki yüzünü fotoğrafları
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  • 35Rami Rizk Lübnan'ın öteki yüzünü fotoğrafları
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  • 36Rami Rizk Lübnan'ın öteki yüzünü fotoğrafları
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  • 37Rami Rizk Lübnan'ın öteki yüzünü fotoğrafları
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  • 38Rami Rizk Lübnan'ın öteki yüzünü fotoğrafları
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  • 39Rami Rizk Lübnan'ın öteki yüzünü fotoğrafları
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  • 40Rami Rizk Lübnan'ın öteki yüzünü fotoğrafları
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  • 43Rami Rizk Lübnan'ın öteki yüzünü fotoğrafları
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  • 44Rami Rizk Lübnan'ın öteki yüzünü fotoğrafları
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  • 45Rami Rizk Lübnan'ın öteki yüzünü fotoğrafları
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