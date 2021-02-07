Ramo dizisi 32. yeni bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor ve heyecan dolu bir bölüme sahne olacak. İşte şimdiden merakla beklenen Ramo 32. yeni bölüm ön izleme sahnesi...

'RAMO'DA EMRE KINAY SÜRPRİZİ!

Show TV'nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo'nun yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Büyük heyecan uyandıran sahnede Emre Kınay sürprizi dikkat çekiyor.

BAŞARILI OYUNCU EMRE KINAY, RAMO'NUN KADROSUNA DAHİL OLDU

Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile her bölümü ilgiyle takip edilen RAMO'nun kadrosuna yayınlanacak yeni bölümde Emre Kınay dahil oluyor. Sürpriz bir karakterle seyirci karşına çıkacak olan Emre Kınay'ın, Ramo'da dengeleri nasıl değiştireceği merakla bekleniyor.