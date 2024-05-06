Randy Travis, 11 yıl sonra yapay zekâ sayesinde şarkı söyledi

"ASLA DÜŞÜNMEZDİM"

Daha sonra yayınladığı başka bir videonun altına; "On bir yıl önce, herhangi bir müzik prodüksiyonunda parmağım olacağını asla düşünmezdim, ancak Tanrı'nın lütfu ve ailemin, arkadaşlarımın, sanatçı arkadaşlarımın ve hayranlarımın desteğiyle, çok sevdiğim müziği yaratabiliyorum. Kyle Lehning ve Warner Music Nashville ile çalışmak tekrar çok özel ve nostaljik oldu ve bugün yeni şarkım "Where That Came From"u sizlerle paylaşacağım için çok heyecanlıyım. Harika takımıma ve dünyanın en iyi hayranlarına beni tekrar eyere soktukları için çok teşekkürler. Her anından keyif aldım" şeklindeki ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Avalon, Instagram