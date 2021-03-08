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Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Usta oyuncu Rasim Öztekin'i kaybettik. Dün öğle saatlerinde kalp krizi geçiren Öztekin, 62 yaşında hayata veda etti

Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin dün öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi. Öztekin'e Beykoz Devlet Hastanesi'nde acil olarak müdahale edildi. Öztekin, ardından da Dr. Siyami Ersek Hastanesi'ne nakledildi. Hastaneden yapılan açıklamada, "Dün öğlen saat 15:30'da hastanemize gelen hastamızı acilen ameliyata aldık. Hastamızın geçmişinde de kardiyal sorunlar yaşamış. Hayati tehlikesi var, durumu ciddi. Şu an yoğun bakımda entübe" denildi. Ancak Öztekin tüm müdahalere rağmen kurtarılamadı.

BAKAN KOCA: BAŞIMIZ SAĞ OLSUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." mesajını paylaştı.

RASİM ÖZTEKİN HAKKINDA

Rasim Öztekin, 1959 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nu bitirdi.

Sahne yaşamında ilk deneyimlerini 1977 yılında Kadıköy Halk Eğitim, İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Nöbetçi Tiyatro’ da amatör çalışmalarla edindi. 1980 yılının Kasım ayında Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı. 1980-1992 yılları arasında Şahları da Vururlar, Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı, İçinden Tramvay Geçen Şarkı, İstanbul’u Satıyorum, başta olmak üzere Orta oyuncular Tiyatrosu’nun tüm oyunlarında rol aldı.

1992 - 1995 yılları arasında televizyonlarda sırasıyla “Müzikomedi” (Nükhet Duru ve Demet Akbağ’la birlikte),“Mega Show” (Hülya Avşar-İbrahim Tatlıses-Demet Akbağ'la birlikte) şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı “2071’ de Türkiye” adlı müzikali sahneye koyup oynadı. 1995’te Ortaoyuncular Tiyatrosu ile Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri, Çok Tuhaf Soruşturma ve Fişne Bahçesi gibi birçok prodüksiyonda yer aldı. Bir Günlük Aşk Hikayesi, 72. Koğuş, Arabesk, Tersine Dünya, Passion Du Turca, Pardon ve Şans Kapıyı Çalınca isimli filmlerde oynadı. Köşedönücü, Biraz Düş, Biraz Gülüş, Eğrisiyle Doğrusuyla, Bir Yaz Gecesi Eğlencesi, Boş gezen ve Kalfası, Başka İstanbul Yok ve Yeni Hayat isimli televizyon yapımlarında rol aldı.

Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol alan Rasim Öztekin, köşe yazarlığı da yaptı.

2005 te yine Gani Müjde’ nin yazdığı Mehmet Ergen’ in sahnelediği “Yıldızların Altında” müzikalinde, Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin‘ le başrolü paylaştı.

2005 yılının Eylül ayında gazeteci Esra Kazancıbaşı ile Atina’da evlendi. Rasim Öztekin’in ilk evliliğinden 1987 doğumlu Pelin Öztekin adında bir kızı var.

2014 yılında Müfit Can Saçıntı’nın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı “Mandıra filozofu” adlı filmde başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Begüm Öner, Kemal Kuruçay, Eser Eyüboğlu ve Ayda Aksel paylaştı.

2016 yılında Hasan Efendi'nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi.

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