Kavuğun yeni sahibi

Türk tiyatrosunun geleneği olan Kel Hasan Efendi'nin Kavuğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği törenle Rasim Öztekin'den Şevket Çoruh'a devredildi. Kavuk devir teslim töreninin ardından Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu'nun rol aldığı 'Bir Baba Hamlet' adlı oyun sahnelendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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