Ntvspor'un haberine göre, Real Madrid geçen sezon ligde istediğini alamasa da üst üste 3. sezon da Şampiyonlar Ligi'nin en büyüğü oldu. Buna karşın; son iki sezon takıma kazandırdığı isimlerle dikkat çeken teknik direktör Zinedine Zidane, Mayıs ayında görevinden istifa etti.

Real Madrid tarihinin en golcü ismi Ronaldo ise 112 milyon Euro'luk bir bedelle Juventus'un yolunu tuttu.

Takımın geleceği için kafalarda soru işaretleri oluşurken; İspanyol devi kadrosuna genç isimler Alvaro Odriozola (22), Vinicius Junior (18) ve Andriy Lunin'i (19) kattı.

Kulüp başkanı Florentino Perez, düzenlediği basın toplantısıyla taraftarların yüreğine su serpti ve önemli isimlerin transfer edileceğini söyledi. İspanya ve İngiltere basınında Eden Hazard ve Thibaut Courtois isimleri ön plana çıkmasına karşın isim vermeyen Perez, "Kulübü güçlendirmek zorundayız. Bu kadro büyük isimlerle güçlenecek." ifadelerini kullandı.

Kulüp tarihinin mali açıdan en karlı dönemini yaşadıklarını kaydeden perez, "Eşsiz şampiyonluklar kazandık. Finansal güce sahibiz ve milyonlarca taraftarın desteğine sahibiz. Kazanmaya devam edeceğiz ve kimse bundan şüphe etmesin. Çoğu kişi 3 kez üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın imkansız olduğunu düşündü. Ancak biz Madrid'iz ve her zaman daha fazlasını isteriz"

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