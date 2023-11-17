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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Vincenzo Montella: Almanya'daki Türkleri gururlandırmak istiyoruz - Futbol Haberleri

        Vincenzo Montella: Almanya'daki Türkleri gururlandırmak istiyoruz

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Almanya ile oynanacak özel maç öncesi açıklamalarda bulundu. Almanya'da yaşayan Türkleri sevindirmek istediklerini belirten İtalyan teknik adam, "Burada çok sayıda Türk vatandaşı yaşıyor, onları da gerçekten gururlandırmak istiyoruz. O yüzden bizler için de gerçekten hazırlık açısından önemli." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 20:03 Güncelleme: 17.11.2023 - 20:03
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        "Almanya'daki Türkleri gururlandırmak istiyoruz"
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        Almanya ile özel maçta karşılaşacak A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmanın kendileri için güzel bir test olacağını söyledi.

        Montella karşılaşmanın oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı’nda futbolcu Çağlar Söyüncü İle basın toplantısı düzenledi.

        Hazırlık açısından Almanya ile yapacakları maçın milli takım için önemli olduğunu belirten Montella, "Almanya gerçekten güçlü bir ekibe sahip. Avrupa Şampiyonası’nda da finale kadar çıkıp kazanabilecek potansiyelde olan ülkelerden bir tanesi. O yüzden gelecekte planlarımız için böyle bir maça çıkabilmek, kendi istediğimiz performansı verebilmek güzel bir test olacaktır. Bu maçtan sonra da Galler’e karşı oynayacağız." dedi.

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        "KENDİ EVİMİZDE OYNUYORMUŞUZ GİBİ HİSSEDEBİLİRİZ"

        İtalyan teknik adam, "Burada çok sayıda Türk vatandaşı yaşıyor, onları da gerçekten gururlandırmak istiyoruz. O yüzden bizler için de gerçekten hazırlık açısından önemli.” değerlendirmesinde bulundu.

        Maçta sıcak bir atmosfer beklediğini aktaran Montella, “Çünkü alışılmışın dışında atmosfer görebiliriz; sanki kendi evimizde oynuyormuşuz gibi hissettirebilirler bize. O yüzden onun heyecanını yaşıyoruz.” İfadesini kullandı.

        "YUSUF YAZICI'NIN KATKI SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

        Yusuf Yazıcı ve Yusuf Sarı ile ilgili değerlendirmede bulunan Montella, Yusuf Yazıcı’nın “komple bir futbolcu” olduğunu belirterek, “Diğer futbolculara göre daha az duraksamayla oynayabilen nadir futbolculardan. Hem fiziksel hem teknik kapasitesi olarak. Burada görmek istedim kendisini. Katkı sağlayacağını da düşünüyorum. Kendisini yakından tanımak, beraber metotlarımızı uygulamak da iyi oldu.” şeklinde konuştu.

        Montella, Yusuf Sarı’nın da nasıl bir futbolcu olduğunu bildiğini aktararak, "Kendisinin bana neler verebileceğini biliyorum. Onun da uluslararası seviyede oynamasının gerektiğini düşünüyorum Burada olması benim için önemli." dedi.

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        "İYİ BİR HAZIRLIK OLACAK"

        Milli Takım'a çağrılan herkesin onayabilecek kapasitede futbolcular olduğunu vurgulayan Montella, şöyle konuştu:

        "En iyiler çağrılır her seferinde. Burada olan oyuncular ilk 11’de oynayabilecek futbolcular. Çok önemli bir hazırlık dönemi olarak görebiliriz. Bir dahaki maçın (Galler’e karşı) ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Tarihi bir maç olduğunu da biliyoruz bizim açımızdan. Bu maçta görmemiz gereken futbolcular olabilir, dakika kazanması gereken futbolcular olabilir ya da bu maçta oynayıp o maçta da oynaması gereken futbolcular olabilir. Genel olarak baktığınızda iyi bir hazırlık olarak değerlendireceğiz. Bir dahaki maça hazırlanacağız. Çünkü Galler’de fiziksel bir maç bekliyoruz. Yarın sahaya süreceğimiz ilk 11’de aslında doğru bir kadroyla maçın gidişatını önceden nasıl gidebileceğini düşünerek bir kadroyla çıkacağız.”

        ARDA GÜLER'İN ÇOK SABIRLI DAVRANMASI GEREKİYOR"

        Montella ayrıca, "Diri bir Arda Güler'i yakın zamanda Milli Takım'da görebilir miyiz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

        ''İnşallah görürüz. Kendisi de bu durumdan mutsuz. Dünyanın en iyi kulübüne gidiyorsunuz ama bu talihsiz olayı yaşıyorsunuz. Neler hissettiğini biliyorum. Çok sabırlı davranması gerekiyor.''

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