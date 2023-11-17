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        Haberler Gündem Sarallar örgüt üyesi 14 kişi tutuklandı

        Sarallar örgüt üyesi 14 kişi tutuklandı

        İstanbul ve İzmir'de düzenlenen Kafes operasyonuyla gözaltına alınan Sarallar örgütü üyesi 24 şüpheliden 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 21:27 Güncelleme: 17.11.2023 - 22:07
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        Sarallar örgüt üyesi 14 kişi tutuklandı
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        Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Kasım'da şüphelilere yönelik İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
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        24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Operasyonda Özgür Saral'ın da bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 5'inin daha önceden gözaltına alınıp tutuklandığı öğrenildi.

        Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan 19 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Diğer 5 kişi ise tutuklu bulundukları cezaevlerinden hakim karşısına çıktı.

        TUTUKLANDILAR

        Sarallar örgütü üyesi Murat Can K., Birol Subay A., Özgür S., Rüstem S., Ali Seydo A., Faruk Y., Şahin Y., Ebru Ö., Fatih B., Adar Ç., Burak F., Mehmet A., Samet Can A. ve Ömer F. tutuklanarak cezaevine gönderildi. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Şüphelilerden Ecevit Ş., Arif T., Ayfer Abu H., Eda A., Hüseyin K., Özgür M., Sadık Y., Serkan K., Olgun F. ve Özgür M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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