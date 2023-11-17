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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan PFDK'ya Ali Koç tepkisi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan PFDK'ya Ali Koç tepkisi!

        Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a verilen 45 gün hak mahrumiyeti cezasının yeterli olmadığını belirten bir açıklama yayınlayarak PFDK kararlarına sert tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 21:17 Güncelleme: 17.11.2023 - 21:17
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        G.Saray'dan PFDK'ya Ali Koç tepkisi!
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        Galatasaray Kulübü, PFDK tarafından 45 gün hak mahrumiyet cezasına çarptırılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un cezasının yeterli olmadığını belirten bir açıklama yayınladı.

        Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Dün açıklanan PFDK kararlarıyla birlikte, Türkiye Futbol Federasyonu 2023-2024 sezonu tarifesini kamuoyuna duyurmuştur:

        - Türkiye Futbol Federasyonu’na gidip, birilerini “tokatlamayı” bir hak arayışı olarak görüp, buna kimse şaşırmasın demenin tarifesi 45 gün…

        - Süper Lig’de görev alan hakemleri isim vererek hedef göstermenin, taraftarlarını bu kişilerin özel hayatlarını kaydetmeye ve onlara fiziki müdahale etmeye çağırmanın tarifesi 45 gün…

        - Federasyon bünyesinde görev yapan bir kurul başkanı için “Karakteri zayıf, omurgasız, mevki, makam seviyor.” demenin tarifesi 45 gün…

        - İnsanlara iftira atarak, taraftarlarını manipüle etmenin ve milyonlarca kişiyi ayaklanmaya davet etmenin tarifesi 45 gün…

        - Üstelik tüm bunların hepsini aynı anda yapmanın tarifesi sadece 45 gün hak mahrumiyetidir.

        Türk futbolunda bu kaos ortamını yarattığınız için; kurul başkanlarınıza, üyelerinize ve hakemlerinize sürekli hakaret edilirken, onlara sahip çıkmadığınız için; irade koyarak adaleti sağlama gayreti bir yana dursun, haklı olan yerine daha çok sesi çıkanın yanında olduğunuz için; Türk spor tarihinde daha önce görülmemiş, kanunlarda bile suç kabul edilen, şiddet ve isyana teşvik dolu bir konuşmaya anlayamadığımız bir korku ve kaygıyla ses çıkarmadığınız için; Türk futbolu adına utanıyoruz. Ama üzülerek görüyoruz ki siz adaletten yoksun cezaları vermekten imtina etmiyorsunuz.

        Bundan sonra haksız tarifeleri değil; hakka ve hukuka uygun, çekinmeden, korkmadan alınacak kararları Türk sporunda görmemiz temennisiyle.

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