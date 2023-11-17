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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Ahmet İbanoğlu açıklaması: Derhal istifa etmeli - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Ahmet İbanoğlu açıklaması: Derhal istifa etmeli

        Fenerbahçe Kulübü, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunan MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'yu istifaya davet edip, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye de çağrıda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 18:47 Güncelleme: 17.11.2023 - 18:47
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        F.Bahçe'den İbanoğlu'ya istifa çağrısı
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        Fenerbahçe Kulübü, MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından flaş bir açıklama yayımladı.

        Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu’nun avukatı Yusuf Garip'in kamuoyuna yansıyan açıklamaları aracılığıyla

        Başkanımız Ali Y. Koç hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu öğrendik.

        Bu konudaki görüşlerimizi aşağıdaki açıklama ile kamuoyuna paylaşmak istiyoruz.

        MHK Başkanı’nın kendince ortaya koyduğuna inandığımız ilkesel duruşu saygıyla karşılıyoruz.

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        Bu ilkesel duruş doğrultusunda kendisi tarafından atılması gereken ilk adım;

        Başkanlığını yaptığı futbolun en önemli kurulu olan MHK’dan, hakemleri etki ve baskı altında bırakmamak için derhal istifa etmek olmalıdır.

        Bu adım atılmadan yapılan bu suç duyurusu ile ADİL, ŞEFFAF ve TARAFSIZ olmak zorunda olan kurumların ve yöneticilerin,

        Fenerbahçe karşısında bir taraf oldukları bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

        Bu noktada kamuoyu önünde şu soruları sormak istiyoruz;

        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin,

        MHK Başkanının Başkanımız Ali Y. Koç’a yaptığı suç duyurusu hakkında bilgisi ve onayı var mıdır?

        MHK Başkanının, herhangi bir kulüp başkanına karşı bu şekilde bir şikayette bulunması neticesinde, yönetimindeki hakemlerin alacağı mesaj tam olarak nedir?

        Ayrıca ilgili haber vesilesiyle kamuoyuna yansıyan, suç duyurusunda yer alan aşağıdaki ifadenin ne anlama geldiğinin tüm kamuoyu önünde açıklanmasını rica ediyoruz:

        “Hal böyle iken şüpheli Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olmasının, bu ülke kanunları önünde kendisine bir imtiyaz, ayrıcalık, üstünlük sağlamayacağı aşikârdır.”

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