Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Real Madrid- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid- Juventus muhtemel 11 - Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı? Şampiyonlar Ligi maçları

        Real Madrid- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi 3. haftası dev maça sahne oluyor! Bu kapsamda Real Madrid, Juventus'u konuk ediyor. Bernabeu'da oynanacak zorlu mücadele öncesinde iki takımda galibiyet hedefliyor. Öte yandan takımların kadro tercihleri ve Kenan Yıldız ile Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Arsenal- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2025 - 17:22 Güncelleme: 20.10.2025 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Real Madrid ile Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesinde kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın saati, kanalı ve şifresiz olarak izlenip izlenemeyeceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Dev mücadele, iki ekibin gruptaki kaderini yakından etkileyecek nitelikte büyük bir öneme sahip. İşte Real Madrid- Juventus maçının detayları

        2

        REAL MADRİD- JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

        Real Madrid- Juventus maçı 22 Ekim Çarşamba günü 22.00'de oynanacak.

        3

        REAL MADRİD- JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

        Bernabeu'da oynanacak zorlu karşılaşma dijital platform tabii spor üzerinden yayınlanacak.

        4

        ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

        Arda Güler, son oynanan Getafe maçında oyuna sonradan dahil olarak Mbappe’ye asist yaptı ve Real Madrid’in sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılmasını sağladı.

        Sezon genelinde düzenli olarak forma şansı bulan Arda'nın Juventus karşısında da ilk 11'de sahada olması bekleniyor.

        Öte yandan Tudor yönetiminde Juventus'un vazgeçilmez oyuncusu olan Kenan Yıldız, Real Madrid karşısında da takımının en etkili silahı olacak.

        5

        REAL MADRİD MUHTEMEL 11

        Courtois, Valverde, Militao, Alaba, Carreras, Tchoumeni, Bellingham, Arda, Rodrygo, Vinicius, Mbappe

        6

        JUVENTUS MUHTEMEL 11

        Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso, Locatelli, McKennie, Cabal, Koopmeiners, Kenan, David

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Dikkat! Alzheimer hastasıydı... İki gündür kayıptı!
        Dikkat! Alzheimer hastasıydı... İki gündür kayıptı!
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Cebinde akrep değil, piton çıktı!
        Cebinde akrep değil, piton çıktı!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        GSS prim borçlarına düzenleme: 10 yılı doldurmuş prim borçları silinecek
        GSS prim borçlarına düzenleme: 10 yılı doldurmuş prim borçları silinecek
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
        Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Boşandılar
        Boşandılar
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız