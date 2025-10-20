Real Madrid- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi 3. haftası dev maça sahne oluyor! Bu kapsamda Real Madrid, Juventus'u konuk ediyor. Bernabeu'da oynanacak zorlu mücadele öncesinde iki takımda galibiyet hedefliyor. Öte yandan takımların kadro tercihleri ve Kenan Yıldız ile Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.
Real Madrid ile Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesinde kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın saati, kanalı ve şifresiz olarak izlenip izlenemeyeceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Dev mücadele, iki ekibin gruptaki kaderini yakından etkileyecek nitelikte büyük bir öneme sahip. İşte Real Madrid- Juventus maçının detayları
REAL MADRİD- JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?
Real Madrid- Juventus maçı 22 Ekim Çarşamba günü 22.00'de oynanacak.
REAL MADRİD- JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
Bernabeu'da oynanacak zorlu karşılaşma dijital platform tabii spor üzerinden yayınlanacak.
ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?
Arda Güler, son oynanan Getafe maçında oyuna sonradan dahil olarak Mbappe’ye asist yaptı ve Real Madrid’in sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılmasını sağladı.
Sezon genelinde düzenli olarak forma şansı bulan Arda'nın Juventus karşısında da ilk 11'de sahada olması bekleniyor.
Öte yandan Tudor yönetiminde Juventus'un vazgeçilmez oyuncusu olan Kenan Yıldız, Real Madrid karşısında da takımının en etkili silahı olacak.
REAL MADRİD MUHTEMEL 11
Courtois, Valverde, Militao, Alaba, Carreras, Tchoumeni, Bellingham, Arda, Rodrygo, Vinicius, Mbappe
JUVENTUS MUHTEMEL 11
Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso, Locatelli, McKennie, Cabal, Koopmeiners, Kenan, David