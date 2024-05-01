Red Bull flaş ayrılığı duyurdu!

Newey'nin hangi takıma gideceği henüz bilinmese de yakında Lewis Hamilton'ın direksiyonuna geçeceği Ferrari'nin adı öne çıkıyor.

Newey konuyla ilgili olarak, "Neredeyse 20 yıldır bulunduğum Red Bull Racing'in başlangıç seviyesindeki bir takımken defalarca dünya şampiyonu olmuş bir takıma dönüşmesinde önemli rol oynamak büyük bir onurdu. Ancak arık görevi başkasına devredip, kendim için yeni bir meydan okuma zamanı geldiğini hissettim" dedi.