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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Red Bull flaş ayrılığı duyurdu! - Motor Sporları Haberleri

        Red Bull flaş ayrılığı duyurdu!

        Formula 1 tarihinin en ünlü otomobil tasarımcılarından Adrian Newey,  önümüzdeki yıl Red Bull'dan ayrılacağını duyurdu. Red Bull, takımın dominasyonunda aslan payına sahip olduğu düşünülen Britanyalı tasarımcının "2025'in ilk çeyreğinde" takımdaki 18 yıllık görevini noktalayacağını doğruladı. 

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.05.2024 - 17:11 Güncelleme: 01.05.2024 - 17:11
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        Red Bull flaş ayrılığı duyurdu!
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        Newey'nin hangi takıma gideceği henüz bilinmese de yakında Lewis Hamilton'ın direksiyonuna geçeceği Ferrari'nin adı öne çıkıyor.

        Newey konuyla ilgili olarak, "Neredeyse 20 yıldır bulunduğum Red Bull Racing'in başlangıç seviyesindeki bir takımken defalarca dünya şampiyonu olmuş bir takıma dönüşmesinde önemli rol oynamak büyük bir onurdu. Ancak arık görevi başkasına devredip, kendim için yeni bir meydan okuma zamanı geldiğini hissettim" dedi.

        Newey, Red Bull'a 2006'da, takım kurulduktan bir yıl sonra katıldı. Takım, Newey'nin liderliğinde 7 sürücü ve 6 takım şampiyonluğu kazandı. Newey daha önce Williams ve McLaren için de şampiyon otomobiller tasarlamıştı.

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