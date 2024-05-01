Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 1 Mayıs ile ilgili paylaşımda bulundu.

Yerlikaya mesajında şunları kaydetti: "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kanunsuz gösteri ve yürüyüşüne karşı büyük bir ferasetle, sağ duyuyla karşı koyan; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda, dünyadaki tüm polis teşkilatlarına örnek olan İstanbul’daki kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Sizlerle iftihar ediyorum. Milletimizin destek ve duası sizlerle."

GÖZALTI SAYILARINI AÇIKLADI

Bakan Yerlikaya ayrıca gözaltı sayılarını da açıkladı. Yerlikaya, "İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanına ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıran 210 şahıs gözaltına alınmıştır." dedi.