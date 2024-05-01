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        Haberler Gündem Güncel Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs paylaşımı - Son dakika haberi

        Son dakika haberi Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs paylaşımı

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kanunsuz gösteri ve yürüyüşüne karşı büyük bir ferasetle, sağ duyuyla karşı koyan; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda, dünyadaki tüm polis teşkilatlarına örnek olan İstanbul'daki kahraman polislerimize teşekkür ediyorum" mesajını paylaştı. Bakan Yerlikaya ayrıca gözaltı sayılarını da açıkladı. Yerlikaya, "Uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıran 210 şahıs gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 14:53 Güncelleme: 01.05.2024 - 16:05
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        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs paylaşımı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 1 Mayıs ile ilgili paylaşımda bulundu.

        Yerlikaya mesajında şunları kaydetti: "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kanunsuz gösteri ve yürüyüşüne karşı büyük bir ferasetle, sağ duyuyla karşı koyan; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda, dünyadaki tüm polis teşkilatlarına örnek olan İstanbul’daki kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Sizlerle iftihar ediyorum. Milletimizin destek ve duası sizlerle."

        GÖZALTI SAYILARINI AÇIKLADI

        Bakan Yerlikaya ayrıca gözaltı sayılarını da açıkladı. Yerlikaya, "İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanına ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıran 210 şahıs gözaltına alınmıştır." dedi.

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