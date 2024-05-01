Otomobil kırmızı ışıkta geçti! Yayalara daldı! Can kaybı ve yaralılar var!

Otomobil kırmızı ışıkta geçti! Yayalara daldı! Can kaybı ve yaralılar var!

Otomobil kırmızı ışıkta geçti! Yayalara daldı! Can kaybı ve yaralılar var! Mersin'de kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen otomobil, önce yayalara, ardından ağaca çarpıp alev aldı. Kazada yayalardan 32 yaşındaki Sultan Sedef yaşamını yitirdi, sürücü ile birlikte 3 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 01.05.2024 - 15:50 Güncelleme: 01.05.2024 - 15:50 facebook

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