Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Otomobil kırmızı ışıkta geçti! Yayalara daldı! Can kaybı ve yaralılar var!

        Otomobil kırmızı ışıkta geçti! Yayalara daldı! Can kaybı ve yaralılar var!

        Mersin'de kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen otomobil, önce yayalara, ardından ağaca çarpıp alev aldı. Kazada yayalardan 32 yaşındaki Sultan Sedef yaşamını yitirdi, sürücü ile birlikte 3 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 15:50 Güncelleme: 01.05.2024 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil kırmızı ışıkta geçti! Yayalara daldı! Can kaybı ve yaralılar var!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin'de kaza, sabah saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Demirtaş Kavşağı’nda meydana geldi.

        YAYALARA VE AĞACA ÇARPTI

        DHA'da yer alan habere göre kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen A.D. idaresindeki otomobil önce 3 yayaya, ardından da ağaca çarptı.

        AĞAÇ DEVRİLDİ ARAÇ ALEV ALDI

        Ağaç devrilirken, otomobil ise alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yayalardan Sultan Sedef’in (32) yaşamını yitirdiği belirlendi. Devrilen ağacın altında kalan yayalardan biri, ekipler tarafından çıkarıldı.

        Yaralanan 2 yaya ile otomobil sürücüsü, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mersin
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs paylaşımı
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs paylaşımı
        Saraçhane'de arbede son buldu! DİSK ve KESK'ten sağduyulu açıklama!
        Saraçhane'de arbede son buldu! DİSK ve KESK'ten sağduyulu açıklama!
        Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları
        Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        İstanbul'da 1 Mayıs: Yollar kapalı, geniş güvenlik önlemleri
        İstanbul'da 1 Mayıs: Yollar kapalı, geniş güvenlik önlemleri
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        Takıntılı sevgili bomba düzeneği kurdu!
        Takıntılı sevgili bomba düzeneği kurdu!
        Hadise'den Lucas Torreira açıklaması
        Hadise'den Lucas Torreira açıklaması
        Drone'la tespit edildi: Ekonomiye zararı yılda 200 milyon TL
        Drone'la tespit edildi: Ekonomiye zararı yılda 200 milyon TL
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        Sağanak bilançosu! İşte başkentteki hasarın görüntüleri
        Sağanak bilançosu! İşte başkentteki hasarın görüntüleri
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        Eksi 15'te göle girdi
        Eksi 15'te göle girdi
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Yeni aldığı tüpü çakmakla kontrol etti! Evi başına yıkıldı!
        Yeni aldığı tüpü çakmakla kontrol etti! Evi başına yıkıldı!
        Yapay zeka desteğiyle dede-torun sohbeti
        Yapay zeka desteğiyle dede-torun sohbeti
        Bakan Tekin: Literatüre bakınca gördük ki bizim müfredatımız çocuklara diğer ülkelere göre iki katı bilgi yüklüyor
        Bakan Tekin: Literatüre bakınca gördük ki bizim müfredatımız çocuklara diğer ülkelere göre iki katı bilgi yüklüyor
        TFF'den seçim açıklaması!
        TFF'den seçim açıklaması!
        Kulüpler imzaları açıklayacak
        Kulüpler imzaları açıklayacak
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?