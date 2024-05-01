Otomobil kırmızı ışıkta geçti! Yayalara daldı! Can kaybı ve yaralılar var!
Mersin'de kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen otomobil, önce yayalara, ardından ağaca çarpıp alev aldı. Kazada yayalardan 32 yaşındaki Sultan Sedef yaşamını yitirdi, sürücü ile birlikte 3 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Mersin'de kaza, sabah saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Demirtaş Kavşağı’nda meydana geldi.
YAYALARA VE AĞACA ÇARPTI
DHA'da yer alan habere göre kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen A.D. idaresindeki otomobil önce 3 yayaya, ardından da ağaca çarptı.
AĞAÇ DEVRİLDİ ARAÇ ALEV ALDI
Ağaç devrilirken, otomobil ise alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yayalardan Sultan Sedef’in (32) yaşamını yitirdiği belirlendi. Devrilen ağacın altında kalan yayalardan biri, ekipler tarafından çıkarıldı.
Yaralanan 2 yaya ile otomobil sürücüsü, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.