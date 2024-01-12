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        Haberler Gündem İnanç Regaip Kandili namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Diyanet Regaip Kandili namazı ne zaman kılınır, nasıl niyet edilir?

        Regaip Kandili namazı kılınışı: Regaip Kandili namazı kaç rekat ve ne zaman kılınır?

        Üç Ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaib Kandili bugün eda ediliyor. Regaip Kandili namazı, bu özel gecede ibadetlerini yerine getirecekler için ayrı bir öneme sahip durumda. Müslümanlar bu özel geceyi daha anlamlı ve derin bir ibadetle geçirmeye hazırlanırken; Regaip Kandili namazının kaç rekat, nasıl ve ne zaman kılındığını araştırıyor. İşte, Diyanet ile Regaip Kandili namazı hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 00:10 Güncelleme: 12.01.2024 - 00:10
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        Regaip Kandili, bu gece idrak ediliyor. Hicri takvime göre; Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece eda edilen Regaip Kandili üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul ediliyor. Müslümanlar, bu mübarek gecede yapacakları ibadetlerle manevi bir huzur bulacaklar. Peki, Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte, Regaip Kandili namazına ilişkin bilgiler...

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        REGAİP KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

        Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde "Kandillere özel namaz ve ibadet şekli var mı?" sorusu şu şekilde cevaplandırılıyor:

        "Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizi, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir.

        Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

        SEVDİKLERİNİZ İÇİN RESİMLİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

        REGAİP KANDİLİ BUGÜN MÜ?

        REGAİP KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ

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        Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mace, İkametü’s-Salat, 191) buyurmuştur.

        Ancak isteyenler kandil gecelerinde tesbih namazı ve kaza namazı kılabilir.

        REGAİP KANDİLİ TESBİHATLARI VE ZİKİRLERİ

        REGAİP KANDİLİ DUASI

        REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ

        REGAİP KANDİLİ ORUCU

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        TESBİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

        Tesbih namazı dört rek‘at olup şöyle kılınır: Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha tesbih edilir yani ‘Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber' denilir.

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        TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

        Müslümanlar Tesbih namazının nasıl kılındığını araştırıyor. İşte Tesbih namazının kılınışı;

        Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek'atlı bir namazdır. Bu namazı kılabilmek için aşağıdaki tesbihi ezbere bilmek gerekir.

        "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

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        1.REKAT

        Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.

        Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.

        Sübhâneke'den sonra

        15 kere tesbih

        Fatiha ve sure'den sonra

        10 kere tesbih

        Rüku tesbihinden sonra

        10 kere tesbih

        Rükûdan doğrulunca

        10 kere tesbih

        Secde tesbihinden sonra

        10 kere tesbih

        Secdeden doğrulunca

        10 kere tesbih

        2.secde tesbihinden sonra

        10 kere tesbih okunur.

        İkinci rek'ate kalkılır.

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        2.REKAT

        İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.

        Fatiha'dan önce

        15 kere tesbih

        Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

        Rüku tesbihinden sonra

        10 kere tesbih

        Rükûdan doğrulunca

        10 kere tesbih

        Secde tesbihinden sonra

        10 kere tesbih

        Secdeden doğrulunca

        10 kere tesbih

        2.secde tesbihinden sonra

        10 kere tesbih okunur.

        Üçüncü rekata kalkılır.

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        3.REKAT

        Dördüncü rek'ate kalkılır.

        Sübhâneke'den sonra

        15 kere tesbih

        Fatiha ve sure'den sonra

        10 kere tesbih

        Rüku tesbihinden sonra

        10 kere tesbih

        Rükûdan doğrulunca

        10 kere tesbih

        Secde tesbihinden sonra

        10 kere tesbih

        Secdeden doğrulunca

        10 kere tesbih

        2.secde tesbihinden sonra

        10 kere tesbih okunur.

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        4.REKAT

        Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

        Fatiha'dan önce

        15 kere tesbih

        Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

        Rüku tesbihinden sonra

        10 kere tesbih

        Rükûdan doğrulunca

        10 kere tesbih

        Secde tesbihinden sonra

        10 kere tesbih

        Secdeden doğrulunca

        10 kere tesbih

        2.secde tesbihinden sonra

        10 kere tesbih okunur.

        Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır.

        Tesbih namazında her bir rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

        Dua edilir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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