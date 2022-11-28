Reuters: Türk ve Mısırlı yetkililer görüştü 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin tokalaşması sonrası ikili ilişkilerde yeni bir dönemin de kapısı aralandı.

Reuters'a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, haftasonu iki ülkeden heyetlerin Mısır'da bir araya geldiğini belirtti.

Reuters'a konuşan üst düzey bir Türk yetkili ise iki ülke arasında önemli görüşmelerin başladığını ve sonrasında askeri, siyasi, ticari, enerji konularında görüşmeler de düzenleneceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da bugün gazetecilere verdiği demeçte Mısırla ilişkilere yönelik "Bakan yardımcıları arasındaki siyasi istişareler yakında tekrar düzenlenebilir. Önümüzdeki aylarda büyükelçi ataması olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

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