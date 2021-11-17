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Haberler Magazin Reynmen, Ece Erken’e 5 bin lira tazminat ödeyecek - Magazin haberleri
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Reynmen, Ece Erken’e 5 bin lira tazminat ödeyecek

Sunucu Ece Erken'in, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla 'Reynmen' olarak tanınan Yusuf Aktaş'a açtığı tazminat davası karara bağlandı. Mahkeme, Reynmen'in Erken'e 5 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti

Reynmen, Ece Erken’e 5 bin lira tazminat ödeyecek - Magazin haberleri
Ece Erken-Reyman davasında karar çıktı
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İHA

Ezan paylaşımı nedeniyle eleştirilen şarkıcı Reynmen, konuyla ilgili konuşan sunucu Ece Erken'e sosyal medya hesabından "Bitmek bilmedi karalamalarınız, leşsiniz, ucuzsunuz!" şeklinde yazılı bir paylaşımda bulunmuş, ardından yaptığı açıklamada "İnsanların özel hayatlarını konuşmak dışında başka vasfın ne? Bunu benimle paylaş ben bunu merak ediyorum. İnşallah yarın bu storylerimi döndürürsünüz programda. İnşallah o zaman başlayacaksınız tabii insanların hayatlarını konuşmaya. Elimden ne geliyorsa yapacağım hukuki anlamda. Doktor Ahmet Arif Aslan da beni dinden çıkarmış tövbe etmem lazımmış. Tövbe..." demişti.

Açıklama üzerine Erken, avukatı Gökçe Sobay aracılığıyla mahkemeye başvurarak tazminat davası açmıştı.

5 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASINI KAZANDI

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında davacı Ece Erken'in avukatı Gökçe Sobay ile davalı Reynmen'in avukatı Alaaddin Serhan Yaman hazır bulundu.

Duruşmada Ece Erken'in avukatı, "Müvekkilimin şikayeti üzerine açılan ceza yargılamasında davalı Reynmen hakaret suçu nedeniyle yargılanmış ve hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Toplanacak başka bir delil kalmadığından davamızın kabulüne karar verilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Reynmen'in avukatı ise beyanında davanın reddini talep etti. Mahkeme, şarkıcının ünlü sunucuya 5 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

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