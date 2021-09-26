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Yeni şarkısı "Halaybaşı"nı müzikseverlerle buluşturan Tuğba Özerk, popçu Edis, Zeynep Bastık ve 'Reynmen'i eleştirdi.

"POP MÜZİĞİ REZİL ETTİLER"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, "Hep mi ritim aynı olur ya? Edoş, Zeynoş bir de Reynoş çıktı başımıza... Bir de birliktelik kurmuşlar. Bu pop müziği rezil eden insanlar... Öperim." ifadelerini kullandı.

— Tuğba Özerk (@tugbaozerk) September 25, 2021

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Özerk, ardından, "Sahte okeyler. Hep dön, dön aynı... Öptüm." paylaşımında bulundu. Şarkıcının bu gönderileri takipçilerini ikiye böldü. Kimi kullanıcılar Tuğba Özerk'e hak verirken, kimisi ise "Böyle bir şey söylemeye ne gerek vardı ki? Herkesin tarzı, rengi, ne olduğu kendisine. Bu başkasını ilgilendirmez." diyerek, sanatçıyı eleştirdi.

— Tuğba Özerk (@tugbaozerk) September 25, 2021

Edis Görgülü, Zeynep Bastık ve 'Reynmen' lakaplı YouTuber Yusuf Aktaş'ın Özerk'e yanıt verip vermeyeceği ise merak konusu oldu.

"YALAN" İKİNCİ SIRADA

Öte yandan Bastık ile Reynmen, 'Yalan' adlı şarkılarını iki gün önce müzikseverlerle buluşturmuştu. 'Yalan', YouTube'da Trend Videolar Listesi'nde 2. sırada yer alıyor.