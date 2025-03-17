Reyting sonuçları 16 Mart 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi kim oldu?
Dün akşam kuşağında Show TV'de Deha, Now TV'de Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, TRT 1'de Teşkilat, ATV'de Kardelenler dizileri ile Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2 ve TV8'de Survivor programları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Kanal D'de Cengizhan Destanı filmi izleyici karşısına çıktı. Dünün reyting sonuçları ile 16 Mart Pazar günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, 16 Mart 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Televizyon kanallarında gündüz ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını merak ediyor. 16 Mart Pazar akşamı Deha, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Teşkilat, Kardelenler, Survivor, Çok Güzel Hareketler 2 ve Cengizhan Destanı yapımları yayınlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 16 Mart 2025 Reyting sonuçları tablosu...
16 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
16 Mart 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.
16 MART 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI