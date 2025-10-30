Reyting sonuçları 29 Ekim 2025: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına göre dünün birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 29 Ekim Çarşamba akşamı Show TV'de Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi yayınlandı. Kanal D'de Eşref Rüya ve Star TV'de Sahipsizler dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de Taşacak Bu Deniz ve Now TV'de Ben Leman dizileri tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. ATV'de ise Kuruluş Orhan dizisi ekran yolculuğuna başladı. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 29 Ekim 2025 ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi...
29 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
29 Ekim 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması açıklanınca haberimiz güncellenecektir.
29 EKİM 2025 ÇARŞAMBA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI