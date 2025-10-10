Reyting sonuçları 9 Ekim 2025: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Dünün reyting sonuçları 9 Ekim 2025 Perşembe sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'de Veliaht, Now TV'de Halef: Köklerin Çağrısı, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de Teşkilat ve Kanal D'de Eşref Rüya dizileri tekrar bölümleriyle ekrana gelirken, Star TV'de Oh Olsun filmi yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 9 Ekim 2025 ABC1, AB ve Total reyting sıralaması...
9 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program, yarışma izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
9 Ekim 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
9 EKİM 2025 PERŞEMBE ABC1 REYTİNG SIRALAMASI