        Reyting sonuçları 9 Ekim 2025: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları 9 Ekim 2025 Perşembe sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'de Veliaht, Now TV'de Halef: Köklerin Çağrısı, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de Teşkilat ve Kanal D'de Eşref Rüya dizileri tekrar bölümleriyle ekrana gelirken, Star TV'de Oh Olsun filmi yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 9 Ekim 2025 ABC1, AB ve Total reyting sıralaması...

        Giriş: 10.10.2025 - 08:25 Güncelleme: 10.10.2025 - 08:25
        Dün yayınlanan program, dizi, film, yarışma gibi içerikler günün birincisi olmak için kıyasıya yarıştı. 9 Ekim Perşembe akşamı Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı, Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yapımlarının yeni bölümleri yayınlandı. Teşkilat ve Eşref Rüya tekrar bölümleriyle ekranlara gelirken Oh Olsun filmi sinemaseverlerle buluştu. İzleyiciler ise ABC1, AB ve Total sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 9 Ekim 2025 reyting sonuçları birincisi…

        9 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program, yarışma izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        9 Ekim 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

        9 EKİM 2025 PERŞEMBE ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        9 EKİM 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

        9 EKİM 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
