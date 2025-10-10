Dün yayınlanan program, dizi, film, yarışma gibi içerikler günün birincisi olmak için kıyasıya yarıştı. 9 Ekim Perşembe akşamı Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı, Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yapımlarının yeni bölümleri yayınlandı. Teşkilat ve Eşref Rüya tekrar bölümleriyle ekranlara gelirken Oh Olsun filmi sinemaseverlerle buluştu. İzleyiciler ise ABC1, AB ve Total sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 9 Ekim 2025 reyting sonuçları birincisi…