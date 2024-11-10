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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 9 Kasım 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? Anne, Gönül Dağı, Yabani, Güldür Güldür Show…

        Reyting sonuçları 9 Kasım 2024: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oluyor!

        Dün akşam Anne, Gönül Dağı, Yabani dizileri ile Güldür Güldür Show ve MasterChef Türkiye programları yeni bölümleriyle ekrana geldi. G.O.R.A ve Cennete Bilet adlı filmler de filmseverlerle buluştu. Medya gündemini yakından takip edenler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber AB ve Total tablosu için arama motorlarına yöneldi. Peki, 9 Kasım 2024 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl? Dünün reyting sonuçları 9 Kasım Cumartesi listesi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 08:01 Güncelleme: 10.11.2024 - 08:01
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        9 Kasım Cumartesi akşamı Kanal D’de Anne, Now TV’de Yabani, TRT 1’de Gönül Dağı dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV’de Güldür Güldür Show, Star TV’de G.O.R.A, ATV’de Cennete Bilet ve TV8’de MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları arasından hangisinin günün birincisi olduğu merak edildi. Peki, 9 Kasım 2024 Cumartesi reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

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        9 KASIM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Cumartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        Ancak 9 Kasım 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        9 KASIM 2024 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

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        9 KASIM 2024 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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