Ricardo Quaresma, HT Spor'a konuştu: Beşiktaş'a dönmek isterim!

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Ricardo Quaresma, HT Spor'dan Oğuzhan Genç'e özel açıklamalarda bulundu.

Son olarak ülkesi Portekiz'de Vitoria SC forması giyen 41 yaşındaki Quaresma, HT Spor'a yaptığı açıklamada Beşiktaş camisına mesaj gönderdi.

"MAÇIN YARISINI BEŞİKTAŞ YARISINI PORTO'DA OYNAMAK İSTİYORUM"

"Tabii ki benim için büyük bir gurur olurdu çünkü daha önce de birçok kez söyledim. Bu iki kulüp beni çok etkiledi, benimle birlikte ölecekler çünkü onları çok seviyorum. Porto ve İstanbul şehirleri de benim için çok anlam ifade ediyor. Bu yüzden Beşiktaş ve Porto arasında bir veda maçı yapmanın çok anlamlı olacağını düşünüyorum. Maçın yarısını Beşiktaş diğer yarısını Porto adına oynamak istiyorum çünkü bu benim için çok değerli olur. Futbolu çok seviyorum ve bu iki kulüple vedalaşmak beni çok mutlu ederdi."

REKLAM "TÜRKİYE LİGİ ÇOK REKABETÇİ BİR LİG" "Bu sene Beşiktaş'ı nasıl görüyorsun ve Van Bronckhorst hakkında ne düşünüyorsun?" "Türkiye Ligi'ni insanlar yeteri kadar tanımıyor. Türkiye Ligi çok rekabetçi bir ligdir maç sırasında ne olacağını asla bilemezsin. 2-0 öndeyken 3-2 kaybedebilirsin. Givonni sezona iyi başladı ve ona bol şans diliyorum, tanıdığım birisi birlikte oynadık ve şimdi ise ona en iyi dileklerimi sunuyorum. Takımımı ve kulübümü şampiyonluğa taşımasını diliyorum. "RAFA'NIN PORTEKİZ'DE TAKDİR EDİLMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM" "Bu sezon 2 Portekizli oyuncu Beşiktaş'ta öne çıkıyor. Ne düşünüyorsun?"

Portekizli olarak mutlu oluyorum. Gedson'u biraz tanıdım o daha çok genç. Rafa ile milli takımda birlikte oynadık ve onun karakterini çok seviyorum. Ona verilen değeri hak ettiğini düşünüyorum. Beşiktaş'ta başarılar kazanmasını ve taraftarların gözdesi olmasını diliyorum. Özellikle Rafa'ya çok sevindim çünkü onunla daha çok bağım var. Onun Portekiz'de yeteri kadar takdir edilmediğini düşünüyorum. Hep sevgi ve nefret arasında gidip geliyordu. Şimdi ise mükemmel bir kulüpte ve ona hak ettiği değeri veriyorlar." REKLAM "Sence Beşiktaş bu sene şampiyon olabilir mi?"

"Evet inanıyorum ki bu mümkün. Beşiktaş iyi oynuyor ama tabii ki şampiyon olmak istiyorsa kaybetmemesi gereken bazı puanları kaybetti. Bu futbolun ve Türk liginin bir parçası. Çok rekabetçi bir ligde neler olacağını kestirmek zor. Son sıradaki bir takımda oynarken bile puan kaybedebilirsiniz ama Beşiktaş'ın bu yıl tekrardan şampiyon olabileceğine bir Beşiktaş taraftarı olarak inanıyorum." "BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞMAK İSTERİM" "Beşiktaş'ta tekrar çalışamayı düşünür müsün, gelecekte Beşiktaş'ta antrenör ya da farklı bir pozisyonda kendini hayal edebiliyor musun?"