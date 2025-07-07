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        Haberler Magazin Rıza Kocaoğlu'ndan "Kaslıyım ben" şovu

        Rıza Kocaoğlu'ndan "Kaslıyım ben" şovu

        Rıza Kocaoğlu, gün geçtikçe daha da kaslanıyor. Kocaoğlu, Bodrum'daki tatilinde, "Kaslıyım ben" türünde hareketlerde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 09:08 Güncelleme: 07.07.2025 - 09:09
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        "Kaslıyım ben" şovu
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        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Yılmaz Erdoğan ile Rıza Kocaoğlu'nun yapımcı Muzaffer Yıldırım'ın yatındaki tatilleri sona erdi.

        Bodrum'da bulunan yatta bir kaç gün geçiren Yılmaz Erdoğan, Muzaffer Yıldırım ve sevgilisi tarafından yolcu edildi.

        Yılmaz Erdoğan, tatil bitiminde, Köyceğiz'deki çiftliğine dönerken bir hayranının isteği üzerine fotoğraf çektirdi.

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        Rıza Kocaoğlu ise Muzaffer Yıldırım'ın sahibi olduğu mekânda güneşlenirken; "Kaslıyım ben" türünde hareketlerde bulundu. Kocaoğlu'nun hareketleri, çevredekiler tarafından sempatik bulundu.

        4 YIL ÖNCE GÖBEĞİ VARDI

        Rıza Kocaoğlu, 4 yıl önce Bodrum'da çekilen fotoğraflarda bir hayli göbekli görünüyordu. Kocaoğlu, azmederek göbeğini eriterek yerine kas koydu.

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        #yılmaz erdoğan
        #Rıza Kocaoğlu
        #BODRUM
        #tatil
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