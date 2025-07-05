Yılmaz Erdoğan ve Rıza Kocaoğlu Bodrum'da birlikte tatil yaptılar
Yılmaz Erdoğan ve Rıza Kocaoğlu, yaz sezonunu Bodrum Cennet Koyu'nda açtı. İkili, botlarıyla geldikleri arkadaşlarının teknesine geçerken görüntülendi
Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; ünlü oyuncular Yılmaz Erdoğan ve Rıza Kocaoğlu, yaz sezonunu Bodrum Cennet Koyu’nda açtı.
İkili, bindikleri bottan arkadaşlarının teknesine geçerken objektiflere yansıdı.
Kocaoğlu, denize girerken serinlemeyi tercih etti, Erdoğan ise teknede Muzaffer Yıldırım’ın sevgilisiyle sohbet etti.
Yazın keyfini birlikte çıkaran oyuncular, Bodrum’un tadını doyasıya yaşadı.