Rize'de kayalar eve çarptı

Rize'de yamaçtan kopan kayalar eve çarptı
Rize'de yamaçtan kopan toprak kütlesi ve kaya parçaları tek katı eve çarptı
Giriş: 12.04.2025 - 18:44 Güncelleme: 12.04.2025 - 18:44
Rize'de yamaçtan kopan kaya parçaları tek katlı evi kullanılamaz hale geldi.
Doğu Karadeniz'de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Rize'nin Sütlüce köyünde heyelana meydana geldi.
Yamaçtan kopan toprak ve büyük kaya parçaları aşağıdaki tek katlı eve çarptı. Heyelan sırasında kimsenin bulunmadığı ev, kullanılamaz hale geldi.
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