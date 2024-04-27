Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü maçına hazır

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü ile yarın sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 19:30 Güncelleme: 27.04.2024 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü maçına hazır
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü ile yarın sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Futbolcular, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana koşuyla başladı.

        5'e 2 pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda çift kale maçın ardından tamamlandı.

        Sakatlığı devam eden Laine, Faye, Benhur Keser ve Mithat Pala, çalışmada yer almadı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa şampiyonu!
        Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa şampiyonu!
        Derbide kırmızı kart çıktı!
        Derbide kırmızı kart çıktı!
        Bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait çıktı
        Bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait çıktı
        Öğrenci midibüsü devrildi: 12 yaralı
        Öğrenci midibüsü devrildi: 12 yaralı
        Köpeğiyle yürüyüşe çıktı, cansız bedeni bulundu
        Köpeğiyle yürüyüşe çıktı, cansız bedeni bulundu
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        Belçika'daki olaylarda PKK/KCK izi
        Belçika'daki olaylarda PKK/KCK izi
        Ali Koç: Fenerbahçe herkesin önündedir
        Ali Koç: Fenerbahçe herkesin önündedir
        ABD'de üniversitelerde Filistin'e destek: Öğrenciler engel tanımıyor
        ABD'de üniversitelerde Filistin'e destek: Öğrenciler engel tanımıyor
        Anadolu'da kırkikindi zamanı!
        Anadolu'da kırkikindi zamanı!
        Asgari ücret açıklaması
        Asgari ücret açıklaması
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Sharon Stone'un gözyaşları
        Sharon Stone'un gözyaşları
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar

        Benzer Haberler

        Rize'de çöl tozu etkisi
        Rize'de çöl tozu etkisi
        Rize'de yabancı turizm heyeti tulum eşliğinde karşılandı
        Rize'de yabancı turizm heyeti tulum eşliğinde karşılandı
        Rize'de sağlık çalışanları "sessiz yürüyüş" ile İsrail'i protesto etti
        Rize'de sağlık çalışanları "sessiz yürüyüş" ile İsrail'i protesto etti
        Çaykur Rizespor, yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak
        Çaykur Rizespor, yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak
        Rize'de "sıra gecesi" düzenlendi
        Rize'de "sıra gecesi" düzenlendi
        Rize'de kalp nakli bekleyen Esila için organ bağışı kampanyası düzenlendi
        Rize'de kalp nakli bekleyen Esila için organ bağışı kampanyası düzenlendi