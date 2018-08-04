Roasso Kumamoto - Zweigen Kanazawa maçı rakamları

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Roasso Kumamoto, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Zweigen Kanazawa takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:00. Roasso Kumamoto 23 puana sahip olarak 21. sırada yer alırken Zweigen Kanazawa 33 puanda ve 15. sırada. Roasso Kumamoto, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Zweigen Kanazawa, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 456 kodlu maçı oynayanlar; Roasso Kumamoto galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 3.10, Zweigen Kanazawa galibiyet oranı 1.85.

Roasso Kumamoto önceki hafta Oita Trinita mücadelesinde 2-1 yenildi.

Zweigen Kanazawa ise Mito Hollyhock karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Roasso Kumamoto, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Roasso Kumamoto, kendi sahasında 18 gol attı, 22 gol yedi.

Zweigen Kanazawa ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Zweigen Kanazawa, 23 gol atarken 21 gol yedi.

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