Roblox erişim engeli kalktı mı, son durum nedir?
Çevrimiçi oyun dünyasının popüler platformu Roblox'a getirilen erişim engeli devam ediyor. 7 Ağustos'tan bu yana erişilemeyen platformun ne zaman tekrar aktif hale geleceği merak konusu oldu. BTK'nın kararı sonrası gözler Roblox'un akıbetine çevrildi. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama geldi. Peki Roblox açılacak mı, erişim engeli kaldırılacak mı? İşte merak edilen bilgiler...
7 Ağustos'tan itibaren erişim engeliyle gündeme gelen Roblox’un tekrar ne zaman aktif olacağına dair belirsizlik sürüyor. Oyunseverler, BTK’nın aldığı kararın ardından platformun yeniden ne zaman açılacağını merakla takip ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Roblox açılacak mı, erişim engeli kaldırılacak mı? Roblox erişim engeli kalktı mı, son durum ne? İşte ayrıntılar...
ROBLOX AÇILACAK MI?
Bakan Uraloğlu'nun Roblox ile ilgili açıklamalarından satır başlıkları şöyle:
"Bizim kültürümüze, inancımıza uygun portalları destekleme konusunda gayretimiz var. Roblox'la ilgili şunu söyleyeyim. 8 tane sosyal medya platformunun Türkiye'de temsilcisi var. Roblox ve Discord'un yok. Roblox'un 15 milyon abonesi var. Bizim istediğimiz içerikleri düzenlediği halde elbette tekrar açılması mümkün. Roblox'un kapatılma sürecinde birçok aile 'Bunlar da var mıydı onların içerisinde' diye çok ciddi dönüşler aldık. Çocukların elbette tepkisi var; ancak ötesinde amaçlayan oyunun dışında birçok ailenin, çocuğun bile haberi yok."
"Bizim istediğimiz içerikleri çıkartırlarsa tekrar Roblox'u açmamız mümkün. Ana akım yayın kuruluşları, televizyonlar bir müddet sonra kalkacak mı; Youtube benzerlerine mi kalacak diye tartışmalar var. Sizin de benim de belli sorumluluklarımız var. Hem bir yaptırımla karşı karşıya olmanız mümkün, olmasanız da vicdanınız var. Bu tür mecralarda toplumu tahrik edici, güvenliği tehdit edici birçok paylaşımda bulunabiliyorsunuz. Yaptırımlar var ama disipline etme açısından ana akım gibi değil. X'in 119 tane FETÖ'cü hesabını kapattırdık. Sosyal medya platformları veya internet mecrası yurt dışı kaynaklı olanlar diyor ki 'Amerika'da kurulan bir kuruluşumdur, sorumluluk oraya karşıdır, benim şu şu kurallarım var' diyor. İyi de bizim de kurallarımız var. Uymayanlara uyarıda bulunuruz, para cezası keseriz, bant koyarız ve en son kapatırız. 2025 yılı içerisinde bence bu kararları alırız. İlgili bakanlıklarla konuşuyoruz. En tıkandığımız nokta yasakçı kisveye bürünmeden bu işi yapabilmek. Kesinlikle çocuklarımızı korumak istiyoruz. Instagram'a erişim engeli koyduk. O süreci daha iletişime açık, profesyonelce yürütebilir miydik diye kendi aramızda tartışıyoruz. Discord mahkeme kararına itiraz etti. Roblox bizle görüşüyor. İstediklerimizi söylüyoruz."
ROBLOX'A ERİŞİM ENGELİ SÜRÜYOR!
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Roblox adlı çevrimiçi oyun platformuna erişim engeli getirildi. BTK'nin internet sitesindeki 'Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan sorgulamada, "Roblox.com 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadeleri yer aldı.
ROBLOX NEDEN KAPANDI?
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu 1 Ağustos tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne Roblox isimli oyun platformu için erişimin engellenmesi talebinde bulundu.
Savcılık siteye ait 5 bağlantı uzantısına da talebinde yer vererek, "URL adreslerinin çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması" ifadelerini kullandı. Talebi değerlendiren Adana 6. Sulh Ceza Hakimligi aynı gün erişimin engellenmesine karar verdi.