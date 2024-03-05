Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Rumeli mirası Alaca Cami hatırası Miniatürk'te!

        Rumeli mirası Alaca Cami hatırası Miniatürk'te!

        Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (RUBASAM) tarafından yaptırılan Alaca Cami maketi, İstanbul Miniatürk'te sergilenmeye başlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 11:30 Güncelleme: 05.03.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rumeli mirası Alaca Cami hatırası Miniatürk'te!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Orijinali K. Makedonya Kalkandelen'de bulunan Alaca Cami'nin maketi, 02 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.30'da, Miniatürk'te düzenlenen törenle ziyaretçilere sunuldu.

        RUBASAM yönetim kurulu üyesi Serkan Vardar'ın sunumunu üstlendiği açılış töreni, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

        Saat 13.30'da başlayan etkinlikler, müzikle başladı. Ardından, halk dansları gösterileriyle renklendi. 14.00'te ise açılış konuşmaları gerçekleştirildi.

        Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (RUBASAM) Başkanı Süheyl Çobanoğlu, RUBASAM Dış İlişkiler Koordinatörü Hasan Hoşben, Kalkandelenliler Dernek Başkanı Sadettin Tanselli, Makedonya İstanbul Başkonsolosu İdris Fazlıoski ve Makedonya Parlamentosu Milletvekili Enes İbrahim, açılış törenine katılan önemli isimler arasındaydı.

        Konuşmacılar, Alaca Cami'sinin yerinde görülmesini temenni etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #miniatürk
        #RUBASAM
        #Alaca Cami
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Özhaseki açıkladı! Son 53 yılın en sıcak 2. şubat ayı!
        Bakan Özhaseki açıkladı! Son 53 yılın en sıcak 2. şubat ayı!
        Araç sigortası için kritik karar
        Araç sigortası için kritik karar
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Okulun tek öğrencisi!
        Okulun tek öğrencisi!
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması!
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!
        2 il için turuncu, 16 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor
        2 il için turuncu, 16 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor
        Macron'dan geri adım
        Macron'dan geri adım
        Yunanistan en sıcak kışını geçirdi
        Yunanistan en sıcak kışını geçirdi