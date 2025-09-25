Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Rus turiste tekne çarptı! Feci ölüm! | Son dakika haberleri

        Rus turiste tekne çarptı! Feci ölüm!

        Antalya'da feci bir deniz kazası meydana geldi. Olayda deniz paraşütü teknesinin çarptığı Rusya vatandaşı Linariia Muzipova hayatını kaybetti

        Giriş: 25.09.2025 - 12:39 Güncelleme: 25.09.2025 - 12:39
        Rus turiste tekne çarptı! Feci ölüm!
        Antalya'nın Kemer ilçesinde tatil yapan Rusya vatandaşı Linariia Muzipova (42), su sporları işletmesine ait deniz paraşütü teknesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 15.00 sıralarında Çamyuva Mahallesi sahilinde meydana geldi. K.K.'nin kaptanlığını yaptığı ticari deniz paraşütü sürat teknesi, halat ve dubalarla çevrilmiş parkurun dışında yüzen Rus Linariia Muzipova'ya çarptı.

        Kazayı gören cankurtaranlar ve su sporları personeli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildirdi. Bölgeye sağlık ekipleri, Çamyuva Jandarma Komutanlığı ve Kemer Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Linariia Muzipova'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Muzipova'nın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tekne kaptanı K.K. ile kimliği öğrenilemeyen su sporları işletmecisi, gözaltına alındı. Çamyuva Mahallesi'ndeki su sporları geçici süreyle durduruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

