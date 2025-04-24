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        Haberler Dünya Ukrayna: Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği saldırıda 9 kişi öldü, 70'ten fazla kişi yaralandı | Dış Haberler

        Ukrayna: Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği saldırıda 9 kişi öldü, 70'ten fazla kişi yaralandı

        Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef alan son saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi, 70'ten fazla kişinin yaralandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 08:45 Güncelleme: 24.04.2025 - 08:45
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        Rusya'dan Kiev'e saldırı
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        Rus ordusunca Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıda 9 kişinin öldüğü ve 70'ten fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

        Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'ne ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusların bu gece Kiev'e hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

        Açıklamada, mevcut bilgilere göre saldırıda 9 kişinin öldüğü ve 70'ten fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

        Kentin 13 farklı noktasında arama kurtarma çalışmaları yapıldığı kaydedilen açıklamada, Sviyatoşin ilçesinde bir binanın enkazı altına kalan insanları kurtarmak için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

        Kiev Şehri Askeri İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Rus ordusunun başkente İHA ile güdümlü ve balistik füzeleri kullanarak saldırı yaptığı bilgisi paylaşıldı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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