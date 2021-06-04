Putin'den aşı siyaseti tepkisi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı ülkelerin Rusya’nın koronavirüse karşı ürettiği Sputnik V aşısını siyasi sebepler dolayısıyla almadığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulundu.
Koronavirüse karşı geliştirdikleri aşılardan bahseden Putin, bazı ülkelerin siyasi gerekçeler sebebiyle Sputnik V aşısını almadığını ifade etti.
Putin ayrıca, Rusya’ya gelen turistlerin belli bir ücret karşılığında isterlerse aşı yaptırabileceklerini söyledi.
Öte yandan Putin, Rusya’nın küresel ısınmanın risklerinin farkında olduğunu, Paris İklim Anlaşması'nı desteklediklerini aktardı.
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