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Haberler Dünya Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin'den "Rusya diyaloğa hazır" mesajı
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Rusya Devlet Başkanı Putin'den "Rusya diyaloğa hazır" mesajı

Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Moskova stratejik istikrar ve nükleer silahların önlenmesi için diyaloğa hazır" dedi

Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin'den
Putin'den "Rusya diyaloğa hazır" mesajı
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Reuters

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Moskova stratejik istikrar ve nükleer silahların önlenmesi için diyaloğa hazır" dedi

Reuters'ın aktardığı habere göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline rağmen hem Moskova hem de Washington nükleer silahlar konusunda iletişimin önemini vurguladı.

St. Petersburg kentinde düzenlenen bir forumda konuşan Putin, "Rusya, stratejik istikrarın ve nükleer silahların önlenmesi için diyaloğa açık." ifadelerini kullandı.

Putin, Moskova'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta yaşayan Rusların zulme uğradığını iddia ederek, Ukrayna'yı insanlığı karşı suç işlemekle suçladı.

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