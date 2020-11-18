Putin'e ömür boyu dokunulmazlık tasarısı! 0:00 / 0:00

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önerisiyle, Rusya'da tüm cumhurbaşkanlarına görevden ayrıldıktan sonra ömür boyu dokunulmazlık sağlayacak yasa tasarısı ilk oylamayı geçti.

Rusya'da yasama sisteminin alt meclisi Duma, ülkenin devlet başkanlarına ve ailelerine görevi bıraktıktan sonra da dokunulmazlık tanıyacak bir yasa tasarısına destek verdi.

Tasarı Putin'in Birleşik Rusya Partisi'nin çoğunlukta olduğu Duma'daki ilk oylamayı geçti. 37 komünist tasarıya karşı oy verdi. Tasarı, iki kez daha oylandıktan sonra üst meclisi Federasyon Konseyi'ne gönderilecek. Burada da kabul edilirse tasarı Putin'in masasına gelecek ve imzasıyla yürürlüğe girecek.

Yasa, tüm eski cumhurbaşkanlarına görevden ayrıldıktan sonra cezai suçlamalara karşı muafiyet sağlayacak. Tasarının kabul edilmesi durumunda Rusya devlet başkanları ve ailelerinin evleri aranamayacak, bu isimler sorgulanamayacak ve mal varlıklarına el koyulamayacak.

PUTİN GÖREVİNİ BIRAKACAK MI?

Şu anda, eski başkanlar yalnızca görevdeyken işlenen suçlardan dolayı cezadan muaf tutuluyor. Putin halen görevde olduğu için 2008-2012 yılları arasında devlet başkanı olan Dmitry Medvedev, tasarının onaylanması halinde bu yasadan faydalanabilecek Rusya'nın yaşayan tek eski başkanı.

Yasa tasarıları 68 yaşındaki Putin'in istifa etmeyi planladığına dair söylentileri tekrar gündeme getirdi, ancak Kremlin sağlığının iyi olduğunu söyleyerek bu söylentileri yalanladı.