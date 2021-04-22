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Rusya Savunma Bakanlığı perşembe günü yaptığı açıklamada Karadeniz’de ve Kırım’da büyük çaplı askeri tatbikatların başladığını duyurdu. Interfax haber ajansının aktardığına göre askeri tatbikat 10 bin asker ve 40’tan fazla savaş gemisini kapsayacak.

Rusya ve Batı arasında gerilim artarken Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu askeri tatbikatı denetlemek için Kırım’a gittiğini bildirdi.

Tarih sahnesinde birçok kez adı savaşlarla anılan Ukrayna’nın Karadeniz kıyısındaki Kırım adasını, Rusya 18 Mart 2014'te Ukrayna’dan ilhak etmişti.