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Dickey'i bulunduğu yerden çıkarmak için ekiplerin hazırladığı yol haritası ortaya çıktı. Mağaranın 7 bölümü, 6 ülkeden kurtarma ekibine bölündü. Dickey ile ilk teması, bulunduğu yer olan 3 bin 412 fitte Bulgar ekibi sağlayacak. Bulgar ekip, 2 bin 953 fite kadar çıkışa eşlik edecek. Daha sonra ise İtalyan ekibin yanına getirilecek Dickey, 2 bin 345 fitte Hırvat ekibe teslim edilecek. İtalyan mağara kurtarma ekibi ise 1640 fite kadar Dickey'e eşlik edecek.

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Dickey, Polonya ekibi tarafından 1181, Macar ekip tarafından ise 590 fitte Türk arama kurtarma ekibine teslim edilecek. Türk ekip, Mark Dickey'i 590 fitten itibaren mağaradan çıkartacak. Dickey'in bulunduğu 1040 metre derinliğe ulaşacak bir telefon hattı kuruldu. Hırvat kurtarma ekipleri, yedek olarak ek bir CaveLink iletişim sistemi kurdu.