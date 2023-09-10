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        İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat

        Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Yayınlanan raporda 8 ile sarı, 2 ile turuncu kodlu uyarı verildi. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istendi. Öte yandan İstanbul Valiliği, vatandaşları fırtınaya karşı uyardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2023 - 09:36 Güncelleme: 10.09.2023 - 09:36
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        İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat
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        Meteoroloji'den alınan verilere göre; ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Sinop, Artvin, Ağrı, Van ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusunun yerel olmak üzere Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Muğla'nın ve Aydın'ın iç kesimleri, Denizli, Antalya'nın batısı, Burdur, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Muğla'nın ve Aydın'ın iç kesimleri, Denizli, Antalya'nın batısı, Burdur, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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        Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli 40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        İSTANBUL İÇİN FIRTINA UYARISI

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Marmara’da rüzgarın yarın (10 Eylül 2023 Pazar) günü öğle saatlerinden sonra fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazar günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. " denildi.

        10 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağış beklenen Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş için "sarı", Rize ile Artvin içinse "turuncu" uyarıda bulunurken, vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

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