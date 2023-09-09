Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem: Can kaybı 1037'ye yükseldi

        Fas'ta deprem: Can kaybı 1037'ye yükseldi

        Fas'ta 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Fas İçişleri Bakanlığı, Marakeş'te meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1037'ye yükseldiğini duyurdu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.09.2023 - 17:39 Güncelleme: 09.09.2023 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Marakeş'in El-Huz bölgesinde meydana gelen depremde ölü sayısının 1037'ye, yaralı sayısının 721'i ağır olmak üzere 1024'e çıktığı belirtildi.

        2

        Fas Silahlı Kuvvetleri, yerel yönetimler, güvenlik güçleri ve sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği, insani yardımların deprem bölgelerine ulaştırılması için tüm imkanların seferber edildiği kaydedildi.

        3

        "SON YÜZYILIN EN BÜYÜK DEPREMİ"

        Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, Marakeş kentinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ülke tarihinde son yüzyılın en büyük depremi olduğunu söyledi.

        4

        Fas resmi ajansı MNA'ya konuşan Enstitü Başkanı Cabur, depremin merkez üssünün Marakeş'in 80 kilometre güneybatısındaki El-Huz bölgesi olduğunu ve 400 kilometrelik alanda hissedildiğini belirtti.

        Enstitü'nün yüzyıldan bu yana ilk kez bu büyüklükte bir depremi kaydettiğine dikkati çeken Cabur, depremin ülke tarihinde son yüzyıldaki en büyük deprem olduğunu vurguladı.

        5

        Cabur, yüzlerce artçı sarsıntı yaşandığını, bunların en güçlüsünün ise 6 büyüklüğünde olduğunu, ancak artçıların büyük çoğunluğunun hissedilmediğini aktardı.

        6

        DSÖ'DEN AÇIKLAMA

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Fas'ta dün meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin Marakeş ve çevresinde yüzlerce kişinin ölümüne neden olduğunu ve 300 binden fazla kişiyi etkilediğini bildirdi.

        7

        Türk Kızılay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fas'ın Marakeş şehrinde meydana gelen deprem sonrası afet ekiplerinin gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı.

        8

        DÜN 23.10'DA MEYDANA GELMİŞTİ

        Fas İçişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, Marakeş'in El-Huz bölgesinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 820, yaralı sayısının ise 672 olduğunu duyurmuştu.

        9

        Fas medyası, dün yerel saatle 23.10'da meydana gelen depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde de hissedildiğini belirtmişti.

        10

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

        11
        12
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem Haberi Görüntüle
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Sarıyer'de hüzün ve mutluluk aynı karede
        Sarıyer'de hüzün ve mutluluk aynı karede
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Okullarda 'ortak yazılı sınav' uygulanacak
        Okullarda 'ortak yazılı sınav' uygulanacak
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        101 yıl önce... İzmir'in kurtuluşu kutlandı
        101 yıl önce... İzmir'in kurtuluşu kutlandı
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Barajlar depreme hazır mı?
        Barajlar depreme hazır mı?