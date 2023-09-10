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"ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'A KIZGIN DEĞİLİM"

"Bu konuşmayı yaptığı için pişman değilim" diyen şarkıcı, "Şu an iyi ki öyle bir şey yapmışım. Belki de bu şekilde yarışmada ilerleyip birinci olsaydım, hiçbir zaman tatmin duygusu yaşayamayacaktım" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Armağan Çağlayan'a da kızgın olmadığını söyleyen Serkül Kan, "O bizim göremediklerimizi görebiliyordu. Yarışmadan bir star çıktı, o da Armağan Çağlayan'dı (Gülüyor)" dedi.

Serkül ayrıca, elendikten sonra travma yaşadığını ve kendisine üç ay gelemediğini de sözlerine ekledi.