Popstar Serkül'den yıllar sonra gelen itiraf
2000'li yılların ilk dönemlerine damga vuran 'Popstar' yarışmasıyla tanınan Serkül Kan ile bir araya geldik. Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren şarkıcı, şimdilerde neler yaptığını anlattı
Özellikle 2000'li yılların ilk dönemlerinde ekranları kasıp kavuran reality showlar insanları televizyonlara kilitliyordu. 'BBG'nin (Biri Bizi Gözetliyor) ardından izleyiciler 'Popstar' ile tanıştı.
Sunuculuğunu Haldun Dormen ile Gamze Özçelik'in yaptığı, Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi, Ahmet San, Deniz Seki ve Zerrin Özer'in jüri koltuğunda oturduğu yarışma, reyting rekorları kırdı. Programda yaşanan polemikler ise adeta magazin gündemini belirliyordu. Jüri üyelerinin tartışmaları zaman zaman yarışmanın da önüne geçiyordu.
Şampiyon Abidin dâhil tüm yarışmancılar müzik sektöründe tutunmakta zorlandı. O isimlerden biri de yarışmada 'engellilerin sesi' olan Serkül Kan'dı. Yıllardır gözlerden uzak bir yaşam müzisyen şimdiki hayatını anlattı.
İzmir doğumlu olan Serkül Kan, Selçuk Üniversitesi'nde Sosyoloji eğitimi alırken babasının vefatı sonrasında daha ilk yılında okulu bırakmak zorunda kalmış. Annesi ve dört kardeşiyle yaşayan Kan, evin geçimini sağlamak için bir süpermarkette çalışmaya başlamış.
"İLK OLARAK YEREL MÜZİK YARIŞMASINA KATILDIM"
Serkül Kan'ın müzikle ilk tanışması ise 22 yaşında İzmir'deki yerel bir şarkı yarışmasıyla olmuş. Kan, "İzmir Konak Belediyesi yerel bir şarkı yarışması düzenliyordu. Ben de o yarışmaya dereceye girdim. Ahmet Sarışın vardı yarışmanın başında. Ahmet Sarışın ardından seni 'Kültür Sanat Merkezi'ne almak istiyorum' dedi. Orada şan dersleri aldım. Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği cemiyetlerinde solo yaptım. Konservatuar eğitimi alan biri kadar eğitim olmasa da burada çok şey öğrendim" dedi.
46 yaşındaki şarkıcı, Konak Belediyesi'nin Kültür Sanat Merkezi'nde aldığı müzik eğitimi sonrasında 9 Eylül Üniversitesi Şan Bölümü sınavlarına girmeye karar vermiş ama sahne sanatlarında bir enstürüman çalınması istediği için elenmiş.
EMRE AYDIN VE MANGA İLE AYNI YARIŞMNADA
Bu dönemden sonra sahnelere çıkmaya başlayan Serkül Kan, 2002'de yayınlanan "Sing Your Song / Şarkını Söyle" adlı yarışmasına katıldığını söyledi: 'İstanbul' adında bir şarkım vardı. Onun kaydını yarışmaya yolladım. 3.5 milyon başvuru içerisinden seçilen 26 kişi içerisinden biri oldum. Sonra İstanbul'a çağırdılar. Orada canlı performans sergiledim. Ardından son 13 kişiye kaldım. Sonrasında da program televizyon gösterilmeye başlandı. Emre Aydın şampiyon, Manga en iyi grup, ben ise en iyi erkek vokalist seçildim. Universial Müzik bize albüm yapacaktı ama dönem ekonomik sorunlar yaşadığı için bize albüm yapamadı. Şampiyon olduğu için sadece Emre Aydın'a bir albüm yapıldı.
'POPSTAR'A NASIL KATILDI?
Yarışma sonrası İzmir'e dönen Serkül Kan, bu kez başka bir arkadaşının desteğiyle 'Popstar'a katıldığını açıkladı. Önce beni jüri istemedi. Ercan Saatçi arkamda durur gibi göründü ama genele bakınca hepsi ortak karar olarak orada olmamam gerektiğini ve müzik kadar görselliğin de ön planda olması gerektiğini öngördüler. 12 kişilik gruba giremedim, yedek listedeydim. Sonra ne gariptir ki; Abidin 'ben gelemeyeceğim' demiş. Ardından beni aradılar. Birinci yedek benmişim, sonra beni aradılar. 'Olur' dedim. Benden sonra da Abidin yarışmayı aramış ve 'ben geliyorum' deyince yarışmacı sayısını 13'e çıkardılar. 3 yedek arasında SMS oylamasıyla halk beni seçti ve '113 Serkül' olarak ben de yarışmaya dâhil oldum.
ŞAŞIRTAN İTİRAF
Yarışmada üç hafta art arda birinci olduğunu söyleyen Serkül Kan, jüri üyelerinden Armağan Çağlayan ile arasında geçen diyaloğu da anlattı: Armağan Çağlayan, 'İnsanlar sana acıyor, acıdıkları için oy veriyorlar' dedi. Ben de birinci olduğum bir hafta seyircilere seslenerek, 'Bana sadece engelli olduğum için oy attığınızı iddia ediyorlar. Eğer böyleyse lütfen bana oy göndermeyin' dedim. Bu konuşmayı yaptıktan bir sonraki hafta sonra elendim. Armağan Çağlayan haklıymış. (Gülüyor)
"ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'A KIZGIN DEĞİLİM"
"Bu konuşmayı yaptığı için pişman değilim" diyen şarkıcı, "Şu an iyi ki öyle bir şey yapmışım. Belki de bu şekilde yarışmada ilerleyip birinci olsaydım, hiçbir zaman tatmin duygusu yaşayamayacaktım" şeklinde sözlerini sürdürdü.
Armağan Çağlayan'a da kızgın olmadığını söyleyen Serkül Kan, "O bizim göremediklerimizi görebiliyordu. Yarışmadan bir star çıktı, o da Armağan Çağlayan'dı (Gülüyor)" dedi.
Serkül ayrıca, elendikten sonra travma yaşadığını ve kendisine üç ay gelemediğini de sözlerine ekledi.
Popstar'dan çok para kazanamadıklarını ifade eden Serkül Kan, "Yarışmanın kattığı şöhret sayesinde en az iki yıl boyunca pek çok yerde sahne aldık. Yarışma bizim için PR gibi oldu" diye konuştu.
'Popstar'daki diğer yarışmacılarla zaman zaman sosyal medya üzerinden görüştüklerini belirten Serkül, "2018'de Firdevs ve Barış Kömürcüoğlu ile bir araya geldik. Üçümüzü 2018'deki 'Popstar' yarışmasına konuk olarak çağırmışlardı" dedi.
Yarışmanın kendisi için en büyük öğretisini de açıklayan şarkıcı, "Biz İzmir'de yaşarken, bu sektörün içinde olan herkesi çok büyütüyormuşuz. Halbuki hiç kimse öyle göründüğü kadar büyük değilmiş" ifadelerini kullandı.
Serkül Kan, "Bugün 'Popstar' aynı jüriyla çekilse yeniden katılmak ister misin?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: Katılırdım ama bu kez daha stratejik davranırdım. Olayın aslında büyük bölümünün duygusal değil stratejik olduğunu öğrendim. (Gülüyor)
Yarışmadan iki yıl sonra yani 2005'te 'Alın Yazısı' isminde bir albüm çıkaran Serkül Kan, "Müzikten umudumu kesmedim. Elimde birkaç şarkım var ama arkanızda bir yapımcı olması lazım" şeklinde sözlerini sürdürdü.
MODA'DA YAŞIYOR
Şimdilerde yaşamını Opera sanatçısı sevgilisi Funda Güllü ile Kadıköy Moda'da sürdüren Serkül Kan, çeşitli mekânlarda sahne aldığını söyledi.
Serkül Kan, "Emekli oldum. Zamanında kazandığım paralarla kendime bir ev aldım, yatırımlar yaptım. En azından İstanbul'da yaşayacak oluşumu gerçekleştirdim. İstanbul'da yaşamak bile benim için başlı başına bir hüner. (Gülüyor)" dedi.