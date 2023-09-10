Demet Özdemir: Hayatımda kimse yok Demet Özdemir'den gecikmeli açıklama; "Hayatımda kimde yok." Özdemir, Yunan Dj Sergio ile birlikte olduğu yönündeki söylentileri yalanladı

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 28 Ağustos 2022'de evlendi. Ne var ki çiftin evlilikleri fazla uzun sürmedi. 8 Mayıs 2023'te boşanan Özdemir ile Koç'un hayatlarını ayırması şoke etmişti.

Oğuzhan Koç - Demet Özdemir Demet Özdemir, boşandıktan sonra neredeyse bütün yaz aylarını Yunanistan'da geçirdi. Bunun nedeni ise Yunan DJ Sergio ile aşk yaşadığı gösterildi. İddiaya göre Demet Özdemir, sevgilisine yakın olmak için Yunanistan'da ev bile almış, orada yaşayacaktı. Özdemir, bu iddialarla yaz boyunca gündemde kaldı. REKLAM

"AŞKA HİÇ KÜSMEDİM" Demet Özdemir, bütün bu iddialara gecikmeli olarak yazın bitiminden sonra açıklık getirdi. İlişki hakkında; "Orada çok arkadaş edindim, hayatımda kimse yok. Aşka hiç küsmedim. Aşk; kapısı kapatılacak ya da aranılacak bir şey değil. Beni aşk konusunda ne etkiler ben de bilmiyorum."

"TÜRKİYE'Yİ TERK ETMEDİM" Yunanistan'daki ev hakkında; "Türkiye’yi terk etme gibi bir düşüncem yok. Öyle bir şey olur mu hiç Ülkemi çok seviyorum. Bütün sosyal çevrem, iş arkadaşlarım, işim gücüm burada.