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        Haberler BBC Dünya Venedik’te turistlere ayrılan yatak sayısı kent sakinlerini geçti

        Venedik’te turistlere ayrılan yatak sayısı kent sakinlerini geçti

        İtalya'nın Venedik kentinde turistik konaklama amaçlı yatak sayısının yerleşik sakin sayısını geçtiği açıklandı.

        Giriş: 10.09.2023 - 10:54 Güncelleme: 10.09.2023 - 10:54
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        Venedik için kritik uyarı
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        İtalya’nın Venedik kentinde turistik konaklama amaçlı yatak sayısının yerleşik sakin sayısını geçtiği açıklandı.

        Venedik’teki nüfus azalışını kayıt altına alan iki derneğin bugün yaptığı açıklamaya göre kentte turizme ayrılan yatak sayısı 49 bin 693'e ulaşırken kent sakini sayısı 49 bin 304'e düştü.

        1950'lerin başında 175 bin civarı olan Venedik nüfusunun 50 binin altına inmesi ''kritik eşik'' olarak niteleniyordu. Bu kritik eşiğin altına 2022’nin yaz aylarında inilmişti.

        Venessia.com ve Ocio (konut ve yerleşim gözlemevi) derneklerinin verilerine göre, Venedik kent merkezi ile Murano ve Burano adaları 1997-2022 yılları arasında günde ortalama 2.4 sakinini kaybetti. Buna karşılık turistik amaçlı yatak sayısı günde 4.8 arttı.

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        Ocio derneği, ‘’turizm monokültürünün yayılmacılığı’’ sebebiyle kent sakinlerinin toplu göçe zorlandığını belirtti ve siyasi karar alıcıların eylemsizliğini eleştirdi. Dernek, ‘’Sakinleri korumak şehri korumak anlamına gelir, çünkü sakinleri olmayan bir şehir başka bir şeye dönüşür: bir açık hava müzesine, bir eğlence parkına’’ dedi.

        Gidişatı tersine çevirmek için müdahalede bulunulmaması halinde ‘’Venedik şehir olmaktan çıkacak’’ uyarısı yapıldı.

        Venedik’te kitlesel turizmin etkisiyle yerel halkın kent merkezinde yaşamasının imkansızlaşması uzun süredir çözüm aranan bir sorun.

        Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) geçen haftalarda, kitlesel turizmden de kaynaklanan sorunlar nedeniyle Venedik'in "tehlike altındaki miraslar" arasına alınmasını tavsiye etmişti. Bu önerinin Dünya Mirası Komitesi’nin 10-25 Eylül arasındaki toplantısında görüşülmesi bekleniyor.

        Venedik Belediyesi de günübirlik ziyaretçilerden kente giriş ücreti alınması planını yeniden gündeme getirdi. Belediye Başkanı Luigi Brugnaro geçen Çarşamba günü yaptığı açıklamada, gelecek yıldan itibaren yoğun günlerde kente girişlerin rezervasyona ve ücrete tabi olacağını duyurdu.

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        Belediye Meclisi’nin gelecek hafta onaylaması beklenilen plana göre, yoğun dönemlerde Venedik’e günübirlik girişler için 5 euro ücret istenecek. 14 yaş altı çocuklar, kent sakinleri ve burada çalışanlar gibi bazı kategorilerden ücret alınmayacak.

        Günübirlik ziyaretçilerden ücret alma uygulamasının 2024’ün bahar aylarından itibaren başlaması planlanıyor.

        Venedik yönetimi benzer uygulamaları daha önce de gündeme getirmiş ancak önce pandemi nedeniyle, ardından da itirazlar yüzünden bu plan askıya alınmıştı.

        Venedik de dahil İtalya’nın birçok kentinde turistik tesislerde konaklayan ziyaretçiler halihazırda belediyeye günlük vergi ödüyor. Günübirlik ziyaretçilerden de ücret alınması ise hareket özgürlüğünü kısıtlayıcı olduğu ve kenti tam anlamıyla bir açık hava müzesine dönüştüreceği gerekçesiyle eleştiri alıyor.

        Venessia.com derneği başkanı Matteo Secchi de, ‘’Kente giriş için ücret alınmasına tamamen karşıyız. Biz turist sayısının düzenlenmesini, bir sınır getirilmesini istiyorduk. Venedik bir oyun parkı değil, bir müze değil, bir şehir! Buraya girmek için ücretli bilet kesemezsiniz. Üstelik bilet ücreti alırsanız turist de sizden ek hizmet bekler’’ diye itiraz etti.

        Secchi, bugün Venedik’te düzenlenen basın toplantısında soruna çözüm önerileri arasında, daha fazla turistik tesis açılmasına izin verilmemesini de saydı.

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        #venedik
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