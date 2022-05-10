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Haberler Dünya Son dakika: Rusya tehdit etmişti! Finlandiya ve İsveç tarihi NATO kararını... - Haberler
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Rusya "Sonuçları olur" demişti: Finlandiya ve İsveç kritik NATO kararını bu hafta verecek

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından Finlandiya ve İsveç'te gündeme gelen NATO üyeliği konusunun bu hafta karara varması bekleniyor.

Son dakika: Rusya tehdit etmişti! Finlandiya ve İsveç tarihi NATO kararını... - Haberler
Rusya uyarmıştı: Finlandiya ve İsveç kritik kararı bu hafta verecek
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HABERTURK.COM

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Finlandiya ve İsveç'te NATO'ya üye olma kararı gündeme geldi, iki ülkenin de kararını bu hafta vermesi bekleniyor.

Associated Press'in aktardığı habere göre, Finlandiya cumhurbaşkanı ve her iki ülkedeki iktidardaki Sosyal Demokratlar önümüzdeki birkaç gün içinde NATO'ya katılım kararı çıkarsa, Rusya'nın iki komşusu NATO'ya üye olabilir.

TARİHİ BİR GELİŞME

Bu, iki İskandinav ülkesi için tarihi bir gelişme: İsveç, 200 yıldan fazla süredir askeri ittifaklardan kaçınırken, Finlandiya, 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği tarafından mağlup edildikten sonra tarafsızlığı benimsedi.

Rus kuvvetleri 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırana kadar Stockholm ve Helsinki'de NATO üyeliği hiçbir zaman ciddi olarak düşünülmedi. Neredeyse bir gecede, her iki ülkede "Neden katılmayız?" sorusu "Ne kadar sürede katılabiliriz?" sorusuna kaydı.

Finlandiya ve İsveç ittifaka katılırsa, Rusya Baltık Denizi ve Kuzey Kutbu'ndaki NATO ülkeleri tarafından tamamen çevrilmiş hale gelecek.

Ukrayna'yı işgal kararından önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iyi ilişkilere sahip Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto'nun perşembe günü NATO üyeliği konusundaki tutumunu açıklaması bekleniyor. Her iki ülkedeki iktidardaki Sosyal Demokrat partiler bu hafta sonu kararlarını açıklamaya hazırlanıyor.

Cevapları "evet" olursa, her iki parlamentoda da NATO üyeliği için çoğunluğun sağlanması gerekecek ve resmi başvuru prosedürlerinin hemen başlamasının önünü açılacak.

İSVEÇ'TE DURUM NET DEĞİL

Finlandiya Başbakan Sanna Marin liderliğindeki Finlandiya Sosyal Demokratlar Partisi'nin, NATO üyeliği başvurusunu onaylamak için Finlandiya'daki diğer partilere katılma olasılığı yüksek. İsveç'teki durum ise o kadar açık değil.

İsve&ccedil; Başbakanı Magdalea Andersson ve Finlandiya Başbakan Sanna Marin
İsveç Başbakanı Magdalea Andersson ve Finlandiya Başbakan Sanna Marin

İsveçli Sosyal Demokratlar her zaman tarafsızlık ilkesine bağlı kaldı ancak parti lideri ve İsveç Başbakanı Magdalea Andersson net bir şekilde "24 Şubat öncesi ve sonrası" olduğunu söyledi.

Partinin İklim ve Çevre Bakanı Annika Strandhall NATO üyeliğine karşı çıktı.

Strandhall, İsveç yayıncısı TV4'e verdiği demeçte, çıkarlarımıza en iyi şekilde askeri olarak tarafsız olmamızın hizmet edeceğine inanıyoruz. Geleneksel olarak İsveç barış ve silahsızlanma için güçlü bir ses olmuştur" dedi.

KREMLİN UYARMIŞTI

Kremlin, İsveç ve Finlandiya'yı NATO'ya üye olmaları halinde bunun "askeri ve siyasi sonuçları" olacağı konusunda uyardı.

Rusya Güvenlik Konseyi başkan yardımcısı olan eski Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, geçen ay Baltık bölgesindeki askeri varlığını Moskova'nın güçlerini genişletmeye zorlayacağını söyledi.

Ancak analistler, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'da çıkmazda olduğu göz önüne alındığında, İskandinav ülkelerine karşı askeri harekatın olası görünmediğini söylüyor.

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