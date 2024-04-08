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        Haberler BBC Dünya Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Zaporijya Nükleer Santrali'ne İHA saldırısı sonrası 'nükleer kaza' uyarısı yaptı

        Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Zaporijya Nükleer Santrali'ne İHA saldırısı sonrası 'nükleer kaza' uyarısı yaptı

        Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), bir kez daha İHA saldırısına hedef olan Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'yle ilgili 'nükleer tehlike' uyarısı yaptı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 08.04.2024 - 08:00 Güncelleme: 08.04.2024 - 08:00
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        Zaporijya'ya saldırı sonrası 'nükleer kaza' uyarısı
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        Zaporijya Nükleer Santrali, 2022'deki işgalden bu yana Rusya'nın kontrolünde.

        Reuters

        Zaporijya Nükleer Santrali, 2022'deki işgalden bu yana Rusya'nın kontrolünde.

        Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), bir kez daha İHA saldırısına hedef olan Rusya kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'yle ilgili 'nükleer kaza' uyarısı yaptı.

        Rusya, üç kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili Ukrayna'yı suçlarken, Kiev yönetimi suçlamayı reddetti.

        Ukrayna sınırları içerisinde bulunan ve Rusya'nın ele geçirdiği santralde, altı reaktör bulunuyor. Santral, 2022'nin Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşında cephe hattında bulunan önemli noktalardan birisi.

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        IAEA, çatışmalar nedeniyle tehlike altında bulunan nükleer santralin risk teşkil ettiğine yönelik birden çok kez uyarı yayınladı.

        Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya, Rusya’nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna’yı işgale başlamasından kısa süre sonra Rus kontrolüne geçmişti.

        Hem Ukrayna hem de Rusya karşılıklı saldırılarla birbirlerini nükleer santralin güvenliğini tehlikeye atmakla suçluyor.

        BM, Avrupa’nın en büyük nükleer santrali etrafındaki çatışmaların sona ermesi gerektiğini söylüyor.

        Santralin vurulması durumunda atmosfere sınırsız miktarda radyoaktif madde karışmasından endişe ediliyor.

        Zaporijya Nükleer Santrali

        Getty Images

        Zaporijya Nükleer Santrali

        IAEA Başkanı Rafael Grossi, Pazar günü gerçekleşen drone saldırısının "nükleer güvenliğe ilişkin tehlikeyi ciddi şekilde artırdığını" dile getirdi.

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        Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na bağlı uzmanlardan oluşan ve Zaporijya'da bulunan bir ekip, İHA saldırılarının fiziksel olarak verdiği zararı doğruladı. Reaktörlerden birisinin de saldırıdan zarar gördüğü bildirildi.

        Santralin Rusya tarafından görevlendirilen yönetimi, radyasyon seviyelerinin normal olduğunu ve ciddi bir zarar görülmediğini açıkladı.

        IAEA da saldırının nükleer güvenlik sorunu ortaya çıkarmadığını ancak bu tip saldırıların nükleer santralin güvenliğine potansiyel olarak risk teşkil ettiğini duyurdu.

        IAEA Başkanı Grossi, "Kimse nükleer santrallere yönelik saldırılardan askeri veya siyasi bir yarar sağlayabileceğini düşünmesin" dedi.

        Kiev, santrale saldırmakla suçlanması üzerine bir açıklama yaparak, "Ukrayna santralde herhangi bir askeri provokasyona karışmamıştır" dedi. Ukraynalı yetkililer ayrıca santralin yasa dışı biçimde Rusya tarafından işgal edildiğini de dile getirdi.

        Geçen ay IAEA ekibi, bir hafta boyunca her gün santral çevresinde patlama sesleri duyduklarını bildirmişti.

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        #Zaporijya Nükleer Santrali
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