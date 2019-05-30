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Rüzgar YEKA-2 ihalesi başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, 4 ayrı bölge için toplam bin megavatlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi 9 şirketin katılımıyla başladı

Rüzgar YEKA-2 ihalesi

Bakanlıkta yapılan ihalenin komisyon başkanlığını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan yapıyor.

YEKA-2 ile daha önce yapılmış bin megavat rüzgar YEKA'dan sonra 4 bölgede 250'şer megavat olmak üzere ikinci bin megavatın Türkiye'ye kazandırılması hedefleniyor.

Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale bağlantı bölgeleri için açık eksiltme usulüyle yapılan ihaleye katılan şirketler şöyle:

- Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti.

- Enerjisa Üretim Santralleri AŞ

- Eze İnşaat AŞ

- İklim Elektrik Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ

- Beyçeli̇k Elewan Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇ Üreti̇m AŞ

- Res Anatolia Holdi̇ng AŞ

- B. Ergünler Yol Yapı İnşaat Taah. Madenci̇li̇k Nakli̇yeci̇li̇k San. Ti̇c. AŞ

- Çini̇li̇ Res Enerji̇ Üreti̇m San. Ti̇c. AŞ

- Gem Wind Enerji Sanayi Ticaret AŞ

AYDIN BAĞLANTI BÖLGESİNE EN DÜŞÜK FİYATI ENERJİSA ÜRETİM SANTRALLERİ AŞ VERDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca düzenlenen, bin megavatlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) - 2 yarışmasında, Aydın bağlantı bölgesi 250 megavatlık ilk ihalede kilovatsaat başına en düşük teklifi 4,56 dolar/cent ile Enerjisa Üretim Santralleri AŞ verdi

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