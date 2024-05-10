Saç dökülmesinden korkmalı mıyız? Neden bu kadar çok saç kaybediyoruz?

ENERJİ İHTİYACINDA VÜCUT SAÇ BÜYÜMESİNİ DURDURUYOR

McKinley-Grant, herhangi bir zamanda sınırlı miktarda mevcut enerji ile vücudun saç büyümesini durdurabileceğini ve böylece hasta olduğumuzda veya başka bir şekilde stresli olduğumuzda enerjiyi başka yerlere harcayabileceğini söyledi.

Genellikle üç ila altı ay sonra, dinlenme aşamasındaki telojen fazdan daha fazla saç döküldükten sonra insanlar bunu fark etmeye başlarlar. Fakat genellikle bu saçlar sonradan yeniden büyüyebilir.