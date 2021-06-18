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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelesinde aşı uygulamaların geldiği son noktayı duyurdu. Koca yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Yer: İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi. Saat: 15.45. Dr. Gülşah Hanım çok mutlu. 40 Milyonuncu aşıyı o yaptı. Yani, yapmıştı. Çünkü şu an 40 Milyon 300 bini aştık.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2021



TÜRKİYE'NİN AŞI BİLANÇOSU

18 Haziran 2021, saat 21.55 itibariyle Türkiye'de toplam aşı sayısı 40 milyon 346 bin 379'a ulaştı. Bu çerçevede 1. doz uygulanan kişi sayısı 26 milyon 65 bin 326 olur iken 2. doz uygulanan kişi sayısı ise 14 milyon 281 53 rakamına ulaştı.

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